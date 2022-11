Mujer pide auxilio, se encuentra a merced de agresor en Yucatán

La señora Bartola Gutiérrez Montes exhibe el poco interés de las autoridades que la han dejado a su suerte y sin ninguna protección contra su agresor de nombre José Renan U.D. quien fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por tentativa de feminicidio con el número de expediente GG/1238/2022, sin embargo, la mujer no ha recibido ninguna protección por parte del estado.

La señora Gutiérrez, quien habita en el municipio de Cantamayec Yucatán explicó que fue hace unos años cuando decidió radicar en esta localidad, por lo que compró un terreno propiedad de la hermana de su agresor.

“Hace tres años llegamos a Cantamayec y encontramos este terreno, que no los vendió la hermana del señor, que, porque ya no quería vivir cerca de su hermano porque la maltrataba, nosotros no vimos ningún problema, ya que no teníamos ningún problema con él, pero nunca pensamos que todo lo que le hacía a ella, no los fuera hacer a nosotras”, dijo.

Explicó que fue hace unos meses empezó a recibir insultos y agresiones por parte del sujeto, quien a base de insultos la amenazó de muerte si no accedía a irse y entregarle el predio el cual había adquirido legalmente.

“Un día me lo encontré cuando iba a entrar a mi predio y me empezó a gritar, insultar y amenazar, en realidad no le tomé importancia porque supuse que estaba tomado, pero luego continuó haciéndolo durante semanas, hasta que yo lo denuncié ante la policía municipal”, narró.

Explicó que después de que la policía municipal intervino, el sujeto menguo las agresiones, pero posteriormente reincidió, llegando al grado de agredirla físicamente.

“Fue un día que no había nadie en mi casa, solo yo y fue que me jaloneo, me amenazó de muerte y ese mismo día apedreo mi predio, me rompió los cristales de mis ventanas y dijo que lo iba a conocer”.

Mencionó que no pasó mucho cuando el sujeto volvió a buscarla, ingresando a su predio con un machete e intentando entrar a su predio.

“Estaba yo cenando cuando lanzó piedras, quiso entrar con un machete y nosotros lo que hicimos fue resguardarnos, somos personas ya mayores y fue que la policía llegó, pero él ya se había ido, por eso nos dijeron que no podían hacer nada por cuarta vez y fue que interpuse una denuncia”, comentó.

La señora Bartola dijo que a pesar de haber una denuncia José continúa molestándola y amenazándola “la verdad temo por mi vida y la de mi esposo, somos personas ya mayores y nosotros venimos aquí por tranquilidad y esta persona nos ha hecho la vida un tormento”, externó.

Según el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) reporta 12 mil 974 denuncias por violencia familiar, lesiones e intento de feminicidio, hasta el último corte del 2021, de estas 326 han sido por las dos últimas causas.

Cabe destacar que de las denuncias del 2014 al 2021 solo 37 hombres fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, de los cuales solo 29 recibieron una sentencia condenatoria.

También el documento con folio 310568622000385 destaca que en lo general se han contabilizado mil 180 denuncias, hasta julio del 2022.