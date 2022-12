Mujer muere repentinamente en unos departamentos de Mérida

Este miércoles 14 se registró la muerte de una mujer de aproximadamente 50 años de edad, quien falleció de manera repentina en Mérida.

Los hechos ocurrieron en un edificio habilitado como departamentos, ubicado en calle 40 entre 55 y 57 del Centro de Mérida, muy cerca del mercado del ‘Chembech’.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, la mujer de origen veracruzano, se encontraba en compañía de su pareja sentimental, cuando comenzó a sentirse mal e indicó que le costaba respirar, hasta que quedó inconsciente, por lo que su pareja solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

El cuerpo fue hallado en un departamento.

Al perder el conocimiento, el hombre solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que al lugar llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes confirmaron el deceso de la mujer.

En el lugar de los hechos llegaron una unidad motorizada de la SSP y la unidad 6621, quien se hizo cargo de las diligencias de ley, en lo que se esperó el arribo de elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Personal de la Fiscalía acudió al lugar de los hechos.

Se presume que la mujer perdió la vida por un infarto y debido a que no había familiares que se hicieran cargo del cuerpo, fue trasladado a la morgue para las diligencias de ley.

Cabe mencionar que la pareja de la mujer pidió a las autoridades que se omitiera el trámite para que un médico particular expida el acta de defunción, sin embargo, debido a que no es un familiar directo, la respuesta fue que no era posible y el cuerpo fue trasladado a la morgue.

Conmociona la muerte de una mujer

Recientemente, una mujer perdió la vida en el centro de Mérida.

Los vecinos del lugar manifestaron su conmoción, ya que durante la mañana vieron a la mujer y no notaron que se sintiera mal e incluso la vieron realizando sus actividades cotidianas.

Este hecho es el segundo caso en menos de una semana, debido a que el sábado se reportó la muerte de una mujer en el interior de un establecimiento en el centro de Mérida, quien al parecer murió por un infarto.

