Mujer muere en camioneta tras peregrinar atención médica en hospitales de Mérida

Entre las noticias de hoy que están causando suma conmoción en Yucatán, se reporta la muerte de una mujer que presuntamente perdió la vida al dejar de respirar mientras era trasladada a un hospital.

Se trata de una mujer identificada como María Xool T., de 59 años de edad, originaria del municipio de Tekax, quien era trasladada a un hospital de Mérida para su atención médica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas del sábado 6 de febrero, sobre la calle 66 entre 65 y 67 del centro de Mérida.

De acuerdo a los primeros reportes, la mujer estaba siendo trasladada a una clínica particular en la avenida Itzaes, sin embargo no fue atendida porque presuntamente el lugar se encontraba saturado, por lo que su esposo decidió trasladarla a una clínica en el centro de Mérida, sin embargo no llegó con vida.

Según el esposo, la mujer dejó de respirar en el trayecto a la clínica, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

La mujer era trasladada a una clínica del centro de Mérida.

Al lugar de los hechos, se presentaron elementos de la Policía Municipal de Mérida y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acordonaron la zona en espera del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo), para las diligencias de rigor, así como del levantamiento del cuerpo, respectivamente.

Muertes en la vía pública

Cabe señalar que se desconocen los motivos de la muerte de esta mujer, sin embargo cada vez es más común ver este tipo de situaciones en la vía pública.

Un caso similar ocurrió en días pasados, cuando un abuelito perdió la vida al sur de Mérida, cuando era trasladado a un consultorio médico.

Como bien informamos en La Verdad Noticias, el abuelito presentó dificultad para respirar, por lo que fue trasladado a un consultorio en un mototaxi, sin embargo antes de llegar al lugar, el adulto mayor se desvaneció y perdió la vida.

