Mujer logra recuperar sus documentos originales extraviados en Mérida

A través de redes sociales, una joven mujer pidió ayuda para localizar una carpeta con documentos originales, los cuales dejó olvidados en una tienda de Mérida.

Se trata de Rocío Esmeralda N. O., quien a través de redes sociales compartió su amarga experiencia.

De acuerdo con la publicación de la joven, se encontraba realizando el trámite de su cédula profesional y llevaba todos sus documentos originales en una carpeta, sin embargo, no logró hacer el trámite porque le faltó un documento.

Tras intentar realizar su trámite, se dirigió a una tienda Waldos que se encuentra sobre la Avenida México y realizó la compra de unas botellas de agua para sus alumnos.

Debido a que eran varias sus botellas, pagó y agarró la bolsa de botellas, olvidando sus documentos originales en la mencionada tienda.

Pese a que regresó a la tienda, no logró recuperar sus documentos, por lo que hizo un llamado en redes sociales para tratar de localizarlos.

‘Me siento triste y con mucha frustración por qué son documentos originales, que si no recupero no puedo acreditar que culmine mi licenciatura y no podré ejercer’.