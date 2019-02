Mujer invidente con cáncer clama justicia en Progreso

Alma Rosa López Guzmán, quien hace un año fue despojada con violencia del hogar que le cedió su abuela, María Inés Cetina y Estrella, manifestó ayer junto con su abogada, Dariana Quintal Narváez, y sus vecinos, la ineficiencia y corrupción de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Progreso, debido a que su caso no ha procedido y han violado sus derechos.

Llorosa y adolorida, debido a que recientemente le detectaron cáncer, indicó que todo inició en diciembre de 2017. Con machete en mano, un grupo de cinco personas la sacó de su casa, ubicada en la calle 46 por 27 B de la colonia Luis Donaldo Colosio de Chicxulub Puerto, y a pesar de que presentó su denuncia con número G1-9012017, hasta la fecha no ha habido respuesta.

Piden justicia para mujer invidente enferma en el puerto de Progreso

Comentó que en aquel momento, sus agresores, alegaron que la propiedad era de ellos, “pero hay documentos que indican que no”, señaló. Entrevistada afuera de las instalaciones de la FGE en el puerto, mencionó que sin autoridad ni nada, Rigoberto Contreras Polanco entró a su humilde vivienda por la parte de atrás, para intentar despojarla, por lo que le tiró sus cosas a la calle.

A raíz de este problema, ha recibido amenazas y presenciado sucesos que la han puesto en peligro, así como a su pequeña. Entre ellas, narró que un día, un señor pasó en bicicleta con gasolina y se paró enfrente de la casa, se las quedó mirando, pero como ella reunió a las vecinas, el hostigador terminó yéndose.

Igual, el día que interpuso su demanda en el Ministerio Público, una tal Ninfa Cortés se le acercó para pedirle su versión de los hechos, pero no sabía por qué; según ella y las vecinas que apoyan a Alma Rosa, es pariente de la esposa del señor Rigoberto, Carla Gabriela Cortés Cen, quien al parecer es familiar del exalcalde, José Isabel Cortés Góngora.

Anomalías de la FGE

De acuerdo con la abogada Quintal Narváez, a López Guzmán la dejaron en un estado de total de indefensión en el proceso, ya que la Fiscalía no quiso aceptar a los testigos, ni el vídeo que ellos grabaron como prueba y tampoco le asignaron a algo que se llama “sombra”, “que debió proporcionarle la misma Fiscalía.

Agregó que la FGE estaba obligada, a proporcionar todos los medios para que éstas personas tengan una debida y adecuada asesoría, aunado a aceptarle todos los medios de prueba, “pero desde el inicio no le quisieron aceptar sus testigos; no la mandan con el médico legista”, situación con los cuales se violentan sus derechos.

Exigen justicia para mujer de Progreso

“Por el nivel de violencia que sufrió, tampoco hubo un apoyo psicológico, ni jurídico, y al declarar, no había un asesor en ese momento para ella. Entonces la dejaron en total estado de indefensión en el proceso. Y de acuerdo con el mismo código, la investigación no debería tardar, pero estamos hablando de más de un año”, indicó la litigante.

“La señora Alma ni siquiera tiene a mano copias de la carpeta de investigación, entonces de qué manera la señora podría recurrir a ayuda sino se lo proporcionan como básico la carpeta. Entonces ha habido un sinfín de violaciones procesales, pero más que nada humanas”, comentó la abogada, mientras la víctima tenía un dolor por el cáncer que padece.

Ante esta situación, indicó que lo que ahora solicitan es que sea investigada la titular, Diliam Iracema Patrón Escalante, la misma agencia de la Fiscalía en Progreso, y que asuman la responsabilidad de que se violaron los derechos humanos de Alma Rosa, así como de su hija y su abuela, quien está grave de salud por su edad.

“Algo muy importante es que al revisar la carpeta, me menciona la carpeta que es una investigación sin detenidos, cuando hubieron personas detenidas ese día. Ya desde allí me queda claro que desde inicio hay irregularidades”, comentó la abogada en referencia de que Rigoberto, así como su mamá y una tía, de nombre Carmen, fueron los aprehendidos.

En la última de las anomalías que se suma al caso, es que anteayer, a las 10:45 de la noche, a Alma Rosa personal de la Fiscalía General del Estado le avisa que se presente ayer a las 10 de la mañana para entegar documentos donde acredite una cartera y un anillo que se perdió el día de los hechos, así como escrituras del inmueble, algo que tampoco tiene.

Acusan a la Fiscalía de Progreso de violar derechos de invidente

Sin títulos de propiedad

Debido a que Alma no tiene los títulos de propiedad de la casa, ya que ésta le fue donada por su abuela debido a su discapacidad visual, la mujer sólo cuenta con la copia de unos papeles que fueron firmados por la excomisaria de Chicxulub Puerto, María Elena Figueroa León, en 2014, papel que es insuficiente para acreditar ante la Fiscalía que es suyo.

Sin embargo, la situación de no tener papeles no recae en la falta de voluntad de Alma Rosa, sino porque los predios en donde ella vive, así como de otras familias del rumbo, carecen de los títulos debido a que la Comisión para la Regularización de la tenencia de la Tierra (Corett), actualmente llamada Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), no ha querido expedir las escrituras.

La abogada señaló que así como Alma Rosa existen decenas de personas que adquirieron un predio hace más de 20 años, el cual era pagado en pagos, sin embargo, la irregularidad del asunto recae en que el Insus indica que los terrenos que habitan son de índole federal, por lo que la expedición del título de propiedad no se puede realizar.

Ante esta otra anomalía, Quintal Narváez mencionó que lo que ahora van a realizar es denunciar este acto de corrupción, debido a que “no se puede trabajar con gente ineficiente dentro de dicho órgano judicial”, ya que se sabe que en esa comisaría del puerto, muchas son las personas que no cuentan con sus títulos de propiedad.

Después del saqueo

Actualmente la señora, quien padece cáncer cervicouterino, vive en una casa prestada por los vecinos, cerca de donde vivía antiguamente, sin embargo, no puede regresar mientras no se aclare la situación, por lo que los vecinos de la colonia son quienes le dan ayuda, sobre todo ahora que se sabe el tipo de padecimiento que tiene. Su primera quimioterapia fue hace unos días apenas.

Leandro C. / Kattia C.