Mujer denunció intento de secuestro en Mérida

A través de redes sociales una mujer identificada como C.A., manifestó que la intentaron secuestrar cerca del poniente de Mérida y cuando denunció a policías, estos presuntamente no hicieron nada.

De acuerdo a la denuncia de la mujer, dos hombre que transitaban a bordo de una camioneta roja, intentaron subir al vehículo a una mujer que se encontraba caminando sobre la avenida 32 de Juan Pablo II al poniente de Mérida.

Según dijo la quejosa, los hombres intentaron ‘levantarla’ y gracias a unas personas que pasaban por el lugar se logró el rescate de la mujer.

‘2 vecinos que me reconocieron se acercaron en su vehículo para ayudarme’.

Fueron las palabras que usó la mujer para contar cómo ocurrieron las cosas, incluso dijo que los presuntos secuestradores se bajaron del vehículo para agredir a la pareja de vecinos que la auxilio.

Cabe mencionar que la mujer dijo que los presuntos delincuentes siguieron a sus vecinos hasta su domicilio, donde los amenazaron y finalmente huyeron cuando los afectados salieron de la vivienda a dar la cara.

Policía no hizo nada ante intento de secuestro

La policía del sector poniente presuntamente no hizo nada al respecto.

De acuerdo con la quejosa la policía no hizo nada ante el supuesto ‘levantón’, ya que tras los hechos, la afectada se acercó al módulo poniente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para denunciar los hechos, sin embargo asegura que los policías no le hicieron caso. De igual manera dijo que intentó llamar al 911 pero no le contestaron.

‘Se le dio aviso a la policía del Sector Poniente, había un elemento regando sus plantas y no hicieron caso, sólo me tomaron mi nombre y dirección’.

Cabe mencionar que el presunto intento de secuestro se registró el pasado sábado en la dirección antes mencionada, muy cerca de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

