Mujer denuncia venta de comida fraudulenta en Mérida

A través de las redes sociales, una mujer de Mérida denunció el mal servicio de un usuario que vendía comida en facebook, luego de que pagó su comida y no llegó la comida.

La denuncia la hizo una mujer que dijo en su redes sociales, que quería compartir su mala experiencia con una persona que se dedica a la venta de comida rápida.

La quejosa manifestó en una denuncia que desde las 19:33 horas pidió un servicio de comida a un lugar que se hace llamar 'Tio Jay', el cual pagó vía transferencia electrónica.

El puesto de comida, vende a través de redes sociales.

Tras ver que su pedido no llegaba, se comunicó con el usuario, quien indicaba que ‘ya venía y ya venía’, dijo la quejosa.

Lamentablemente la comida nunca llegó y sus hijos se quedaron sin cena, por lo que compartió con los vecinos del oriente de Mérida su mala experiencia para que no pasen por lo mismo que ella.

Si bien dio a conocer el nombre del establecimiento, expuso a la persona que presuntamente la estafó, sin embargo se supo que esa persona sólo se encargaba de anuncia en un grupo de vecinos de la Emiliano Zapata Sur y tomar pedidos.

Denuncia expone a hombre y a su hija

El hombre expuesto manifestó que devolvería el dinero.

Tras la publicación de la denuncia ciudadana, el hombre que fue expuesto en redes sociales, le indicó a la mujer que él sólo se encarga de levantar pedidos y pasarlos.

Lamentablemente la situación se salió de control y el hombre indicó que como expuso su cuenta de facebook, varias personas le han enviado mensajes amenazadores e incluso le indicaron que ya se habían metido con su pequeña hija de un año.

El hombre manifestó a través de un mensaje que pesé a que no es su responsabilidad que no le llegó la comida a la mujer, él pondría los 80 pesos de su bolsa para que no continúen las amenazas.

Tras la denuncia, la mujer indicó que lo bajaría de las redes, sin embargo ya varios medios locales habían difundido la presunta estafa.

