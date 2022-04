Mujer denuncia persecución de un auto en periférico de Mérida

A través de redes sociales se denunció un nuevo caso de acoso, donde una joven presuntamente fue perseguida por un vehículo verde en el periférico de Mérida.

La denuncia la hizo Maricela Ake Pech, quien señaló que sintió morir cuando su hija le marcó por teléfono para informarle que unas personas a bordo de un vehículo verde la perseguían y le cerraron el paso.

La mujer le indicó a su hija al teléfono, que su papá lo iría a ver y que si veía una patrulla que se acerque.

La angustia se apoderó de la joven y de la madre, quien le pedía a su hija que no cuelgue el teléfono:

‘Solo el llanto y la angustia de mamá no me dejen me persiguen, me tapas el paso, me pasan a chocar que hago? tengo miedo’ (Sic).