Mujer denuncia intento de secuestro en calles del centro de Mérida

Entre las noticias de hoy se reporta un nuevo intento de secuestro en la ciudad de Mérida, sin embargo en este caso se trató de una mujer quien dijo ser víctima de un hombre que la asaltó y presuntamente la arrastró.

Los hechos se dieron a conocer por Jenny Villanueva, quien contó su testimonio a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la joven, alrededor de las 10:00 horas del martes 27 de octubre, iba caminando por el pasillo que da a un lado de la iglesia de Santiago, cuando fue interceptada por un hombre que vestía una capucha roja. El sujeto le tapó la boca, mientras la arrastraba y le pidió su celular.

La quejosa asegura que las intenciones del hombre no era sólo asaltarla, ya que dijo que le ofreció dinero y sus pertenencias, sin embargo no las quiso agarrar.

La mujer manifestó que en repetidas ocasiones, el sujeto miraba hacia atrás y eso fue lo que la joven aprovechó para lograr zafarse y huir del lugar.

Por fortuna logró correr hasta que encontró dos patrullas cerca del lugar y la auxiliaron.

La joven dijo estar sumamente asustada y por eso decidió compartir su mala experiencia, para alertar a más mujeres, de no confiarse de que Mérida es tranquila.

‘Hoy me anoto como una víctima más de las que han sufrido experiencias horribles sólo por ser mujer, niñas no se confíen porque la delincuencia no tiene horario’.