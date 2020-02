Mujer denuncia a energúmeno cafre del volante por agresión en Mérida (VIDEO)

Como si se tratara de una máquina del tiempo, las salas de cine reciben la tercera entrega de The Kingsman, un filme que te hará voltear al pasado para conocer la precuela de esta historia de caballeros con un gran poder y grandes enemigos Se ha dicho que esta película no retomará a ninguno de los personajes ya conocidos en las dos anteriores cintas de la franquicia. Sin embargo, será trabajo del director construir lazos más profundos entre ésta y las otras dos cintas que han ganado una enorme base de fanáticos alrededor del mundo ¡No te pierdas la reseña de este largometraje, con Majo! . . . . #cine #movies #thekingsman #precuela #peliculas #closeup #matthewvaughn #kingsman #harrisdickinson #gemmaarterton #stanleytucci

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Feb 21, 2020 at 12:20pm PST