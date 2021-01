Mujer de Yucatán teme por su vida; su ex pareja no acepta que terminaron

Entre las noticias de hoy te traemos el caso de una mujer de Yucatán que denunció que sufrió violencia doméstica y ahora teme por su vida, ya que su ex pareja no acepta que su relación terminó.

Como si no fuera suficiente el calvario que ha vivido una mujer de Yucatán, luego de tomar la difícil decisión de separarse del hombre que la violentaba, ahora tiene que lidiar con él, quien presuntamente no la deja en paz y no le permite rehacer su vida.

La mujer decidió terminar su relación y dejar de sufrir violencia doméstica.

Se trata de Z.U., una mujer que tiene dos hijos varones y quien de acuerdo a su publicación hecha en redes sociales, fue víctima de violencia y trato machista por parte de su ex pareja.

Según manifestó la mujer, desde hace mucho lleva viviendo sola ya que se separó y aseguró que fue un proceso doloroso, pero que ahora se encuentra en la etapa de aceptación, en la cual sólo quiere estar feliz y quererse, sin embargo su ex pareja no la deja tranquila.

Mujer teme por su integridad

La mujer compartió en redes sociales su sentir y manifestó estar preocupada, ya que su ex pareja en repetidas ocasiones le ha manifestado que ‘mientras él viva no la dejara tranquila’.

El hombre presuntamente parece no aceptar su separación.

Al principio no le dio importancia a sus palabras e intentó mantener una buena relación con él por el bien de sus hijos, sin embargo presuntamente el hombre se presentó a su centro de trabajo para armar un escándalo y ahora teme por su integridad.

‘Lo hago público por si me llega a pasar algo porque lo que hizo esta semana de irme a buscar pleito a mi centro de trabajo lo tome como advertencia’.

Cabe mencionar que la mujer manifestó que de seguir la situación difícil por la que atraviesa, se verá en la necesidad de exponer los motivos de su separación.

