Mujer de Yucatán no se deja vencer por el cáncer y cumple con los Reyes Magos

Delfina Ayala Díaz, es un ejemplo de que el cáncer no detiene a las personas y su fé, ya que pese a su padecimiento, esta mujer de Yucatán realizará las banderillas y ramilletes de la Feria de los Reyes Magos.

Esta mujer se ha encargado de la elaboración de los ramilletes y banderillas que se utilizan en los gremios y corridas de toros de la feria desde hace 45 años en su casa, ubicada en la calle 37A entre 66 y 68 del municipio de Tizimín.

La mujer dijo que los palqueros y diputados de la Feria de los Reyes año con año encargan sus ramilletes y banderillas, oficio que aprendió de su padre, el señor William Ayala López, quien era conocido como ‘Tigre’.

El año pasado no llevó a cabo estos accesorios, ya que la feria fue cancelada por la pandemia, sin embargo este año que viene sí se llevará a cabo, por lo que los diputados ya comenzaron a hacer sus encargos, por lo que la mujer ya comenzó a trabajar.

Hasta el momento tiene encargos de 50 pares de banderillas y 30 ramilletes, que aunque su elaboración parece fácil, aseguró que llevan su tiempo y dedicación, ya que se tienen que hacer con delicadeza.

Desde hace 45 años lleva a cabo este oficio año con año.

Pese al cáncer de mama que padece desde hace dos años, la mujer no se da por vencida y ya trabaja en sacar sus encargos.

Asegura que hace dos años que fue diagnosticada con esta enfermedad y pese a que sus tratamientos son agresivos, no se da por vencida y se ve motivada por la devoción que le tiene a los patronos de Tizimín.

‘Los Tres Santos Reyes es lo que me mueve, me motiva y me da las fuerzas para cumplir mi encomienda anual que también es una promesa que tengo hecho’.