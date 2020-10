Mujer de Mérida pide ayuda para recibir un tratamiento contra tumor cerebral

Entre las noticias de hoy que generan conmoción en redes sociales, una mujer con un tumor cerebral pide ayuda para conseguir recursos y recibir atención médica.

Se trata de Lucia López, quien a través de un video en vivo, relató que sufre de cáncer en el cerebro y que ningún hospital público de Yucatán la ha querido atender.

Lucía dice que debido a la emergencia sanitaria, no la han querido atender en un hospital público.

La mujer con lágrimas en los ojos dijo que ha perdido todo, que no tiene recursos para atenderse en un hospital particular y que ha buscado ayuda a través del Gobierno de Mauricio Vila, sin embargo no ha recibido respuesta alguna.

Mujer con cáncer de Mérida se vuelve viral

Tras mostrar sus heridas en las piernas y manifetar que requiere de un tratamiento muy caro para combatir el tumor que tienen en su cerebro, la mujer se volvió viral en redes sociales, ya que logró alcanzar las 85 mil reacciones, 49 mil comentarios, 129 mil veces fue compartido y 5 millones 800 mil personas lo vieron el video.

La mujer dijo en su video que se atrevía a publicar su caso porque se encontraba sumamente desesperada por conseguir atención médica, ya que los hospitales públicos de Mérida le decían que estaban saturados y no la podían arriesgar a un contagio de Covid-19, por lo que pedía ayuda para conseguir recursos para tratarse en una clínica particular.

Lucia manifestó que ella tiene muchas ganas de vivir y afortunadamente su llamado de ayuda fue escuchado, ya que realizó un segundo video donde agradeció el apoyo de la gente generosa que ha ayudado a la causa y manifestó que ya se encontraba recibiendo atención en un hospital.

La mujer dijo no tener empleo, ni casa donde vivir.

Pese a que había conseguido ayuda de la gente, manifestó que aún requiere recursos para sus quimioterapias y radiaciones, incluso dijo que espera que algún doctor se arriesgue a operar para quitarle el tumor que tiene.

Cabe mencionar que Lucía es madre de tres hijas y por razones que no detalló, se quedó sin casa y se encuentra desempleada, por lo que con ayuda de unas amigas a realizado rifas para enfrentar esta enfermedad.

La mujer dejó su número de tarjeta para los que quieran ayudarla.

Si alguien gusta ayudar a la causa con su donativo, proporcionaron la cuenta 5204 1673 6115 5096 de banamex a nombre de Lucía del Carmen López Caamal.

