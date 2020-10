Mujer de Mérida cuenta los momentos de terror que vivió al ser acosada

Entre las noticias de hoy que están causando indignación en las redes sociales, se reporta un nuevo caso de acoso sexual en calles de Mérida.

Los hechos fueron dados a conocer luego de que la joven JessLy P.K., compartió a través de su cuenta personal de facebook, los momentos de terror que vivió en calles del centro de Mérida.

Según manifestó la joven mujer, el día de ayer, regresando de sus labores se dirigía a su casa cuando a la altura de la calle 65 notó que un hombre estaba detrás de ella y estaba aplaudiendo y diciendo palabras altisonantes, por lo que pensó que estaba acompañado.

Su sorpresa fue cuando se encontraba a la altura de una tienda de ropa y volteo para darse cuenta que el sujeto la miraba y estaba solo y fue entonces que entró en pánico porque el hombre comenzaba a decir palabras obscenas y le decía a las personas de alrededor que ella estaba loca.

La joven atemorizada comenzó a caminar más rápido ya que en un momento pensó que el hombre la iba a sujetar, ya que el sujeto estiraba la mano como queriendo agarrar a la joven.

Finalmente la mujer decidió ponerse a salvo y entró a la tienda Milano, donde la empleada que toma la temperatura se percató que la joven estaba siendo acosada, ya que el hombre que presuntamente la seguía intentó entrar a la tienda.

Por fortuna, los empleados de la tienda actuaron inmediatamente, ya que la joven de la entrada alerto a sus compañeros de que un señor estaba molestando a la mujer y fue ahí donde la mujer logró desahogarse.

‘Rompí en llanto y se acercó y me preguntó que me pasó y del shock no sabía ni que decirle’.