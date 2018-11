Mujer de Mérida clama porque le devuelvan los ahorros de toda su vida.

Una vez más un grupo de víctimas del caso Crecicuentas se dieron cita a las afueras del Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Mérida, para exigirle a la administración estatal que los atienda y ayude a resolver un problema que lleva seis años; un camino en donde muchos afectados han desistido y, otros, simplemente han dejado de buscar justicia porque se adelantaron a otra vida.

Carmen Acosta Lizárraga, una de las socias afectadas de Mérida, denunció que la actual administración ha minimizado sus protestas, las cuales han sido recurrentes en el presente año, debido a que después de 52 días de la llegada del gobierno, “no nos han dicho nada, no nos han dado la cara; siguen actuando como si no hubiese pasado nada”.

Aunque poco a poco pierden las esperanzas de que alguien se fije en su caso, externó, de manera personal, su esperanza al decir: “Seguimos en la lucha. A ver si podemos recuperar algo, aunque no creo que nadie nos haga caso”. Y sí, efectivamente, la apatía no sólo se refleja con el gobierno, sino también con la sociedad de Mérida, quienes al pasar a lado de ellos ya ni los voltean a ver.

Aunque poco a poco pierden las esperanzas de que alguien se fije en su problemática, externó, de manera personal, su esperanza al mencionar que: “Seguimos en la lucha. A ver si podemos recuperar algo, aunque no creo que nadie nos haga caso”. Y sí, efectivamente, la apatía no sólo se refleja con el gobierno, sino también con la sociedad de Mérida, quienes al pasar a lado de ellos ya ni los voltean a ver, pues como dijo una pareja de jóvenes que pasaba por el lugar: “Allá están una vez más los de Crecicuentas”.

Afectados de Crecicuentas en Mérida.

“Para el gobierno anterior éramos invisibles. Nunca nos dieron la cara, nunca nos dieron alguna solución”, señaló la mujer que en su momento apostó por la credibilidad de Crecicuentas siendo socia, sin embargo, el pago fue devastador, debido a que perdió 67 mil pesos que le iban a servir para sobrellevar una etapa complicada como la vejez.

“Pues sí (fue el ahorro de toda su vida). En que estaba trabajando fui ahorrando y ya vio, tanto sacrificio sirvió para nada”, puntualizó la mujer quien dijo vivir en Mérida, y que además confesó que la afectación por el desfalco es grande, ya que ese dinero le iba a servir para cuando se le vayan presentando enfermedades acuda a él para la compra de medicamentos y así velar por su salud.

Finalmente, Acosta Lizárraga señaló que sólo espera que el nuevo gobierno sea más sensible a su causa y hagan justicia, ya que no sólo hay afectados de Mérida, sino del interior del Estado, como es el caso de Oxkutzcab, y como ella menciona: “Todos somos hermanos del mismo dolor”.