Mujer de Mérida acusa en redes a un hombre de estafarla con un servicio técnico

A través de redes sociales una mujer de Mérida compartió una amarga situación que vivió con un hombre a quien le pidió un servicio de eléctricidad.

Se trata de una usuaria que se hace llamar Barbs V., quien dijo que su refrigerador dejo de funcionar por segunda vez y decidió buscar un nuevo técnico en refrigeración a través de un grupo de Facebook de vecinos de Chenkú.

La mujer le dio la oportunidad a la primera persona que ofreció sus servicios, quien dijo que el diagnóstico le costaría 200 pesos.

La mujer pidió un diagnóstico.

El hombre presuntamente acudió al domicilio de la afectada y tras una revisión, dijo que la reparación quedaría en mil 800 pesos y pidió un anticipo de mil 200 pesos para comprar material.

Depositó los mil 200 a la cuenta que el técnico el dijo.

La mujer muy confiada aceptó depositar el dinero asegurando que sintió confianza porque el hombre acudió con su esposa e hijo a prestar el servicio.

Se pactó otro horario para el trabajo.

Los problemas empezaron cuando el hombre presuntamente no llegó a la hora pactada y la mujer se preocupó y lo intentó contactar a través de mensajes de texto, hasta que el técnico le respondió que como era domingo no había conseguido la pieza en cuestión, por lo que acordaron verse el lunes a las 10:30 horas, sin embargo el señor nunca llegó.

El hombre respondía los mensajes al principio.

Al no llegar de nueva cuenta a la hora pactada, se acordó una nueva cita a las 21:00 horas de ese mismo día, sin embargo según la afectada, el hombre no se presentó, no contestó y la bloqueo del whatsapp y del facebook.

Mujer de Mérida amenaza para recuperar su dinero

La mujer tuvo que recurrir a amenazas para recuperar su dinero.

Tras haber hecho la transacción, la mujer ya contaba con los datos de la esposa del señor, por lo que lo amenazó para recuperar su dinero.

La mujer aseguró que ya tenía los datos de su esposa y le dio como ultimátum hasta las 15:30 horas para que le depositara el dinero o iba a denunciarlo en redes sociales y ante las autoridades.

El hombre dijo que no había podido llegar porque tuvo un accidente.

Cabe señalar que el hombre dijo que no había podido responder porque la persona que llevaría las piezas para el trabajo había chocado y ante la amenaza, dijo que el dinero lo había gastado en la pieza que iba a reparar, sin embargo al verse acorralado, decidió hacer un depósito en oxxo para devolverle el dinero a la mujer de Mérida.

El hombre presuntamente gastó el dinero en material.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.