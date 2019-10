Mujer causa enojo en redes sociales de Yucatán por darle refresco en su biberón a su bebé

En redes sociales de Yucatán ha empezado a circular la imagen de una señora que le da refresco de cola a su hijo en un biberón, lo cual ha causado indignación entre los internautas de la capital yucateca y todo el Estado.

Aunque algunas páginas han estado compartiendo la fotografía pidiendo la opinión de la gente sobre el accionar de esta mujer con su hijo, muchos han pensado que la imagen se tomó en algún punto de Yucatán.

El refresco es considerado uno de los peores productos para el ser humano.

Sin embargo, la realidad es que esta fotografía no se tomó en el Estado, ni siquiera en México, sino en una ciudad de El Salvador, la cual fue compartida por una mujer a través de su cuenta de Facebook.

De acuerdo con lo que se ha averiguado, las imágenes fueron tomadas en Santa Tecla, donde los usuarios han compartido la imagen que subió la usuario Liliana Bejarano, quien pidió hacer conciencia sobre el caso.

La imagen ha causado indignación entre usuarios de las redes sociales de Yucatán.

De igual manera, la usuaria de las redes sociales de aquel país centroamericano destacó que las personas deben analizar que tener hijos implica la responsabilidad de atender su salud, educación y alimentación.

“Dale Coca Cola a un bebé a las 9:00 am porque no hay leche; importante reconocer que la pobreza es un ciclo que nunca se va a terminar si seguimos trayendo niños al mundo cuando no tenemos cómo mantenerlos”...

Dar refrescos de cola a niños, también se da en Yucatán.

Al igual que en en El Salvador, las imágenes causaron indignación entre los usuarios de Yucatán, quienes expresaron que el accionar de la mujer está mal, y aunque no pasó en el estado, ésta práctica se da también acá.