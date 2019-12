Mujer buscaba a su gatita y la encontró al otro lado de Mérida; conoce la travesía

Una gatita se extravió en un fraccionamiento al norte de Mérida y su dueña tuvo que atravesar toda la ciudad para recuperarla; conoce la historia de reencuentro que se hizo posible gracias a las redes sociales.

La mujer subió en un grupo de vecinos del Fraccionamiento ‘Las Américas’ en Facebook la conmovedora historia de cómo logró recuperar a su minina.

Resulta que la gatita se extravió y un joven que vio una publicación de búsqueda, se puso en contacto con la mujer.

El joven de nombre Eduardo le envió un mensaje a la mujer donde le explica que una de sus tías vive en ‘Las Américas’ y que tiene un empleo temporal en ese fraccionamiento y que vio vagando a la gatita por un supermercado de la zona.

Eduardo manifestó que cuando la gatita se percató de su presencia comenzó a seguirlo, por lo que su buen corazón le indicó resguardar a la minina.

‘Me empezó a seguir cuando me vio y como ya me iba a mi casa y no sabia de donde provenía, me la traje’.