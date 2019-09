Mujer busca donante de médula ósea; se aferra a la vida por su hijo de 5 años

Toñita Canche es una mujer que vive en Mérida, originaria de Valladolid Yucatán y pide ayuda de manera urgente a través de las redes sociales, busca un donante de médula ósea para salvar su vida.

La mujer comienza su publicación pidiendo disculpa a amigos y familiares, ya que dice que no encuentra otra forma de pedir ayuda aunque su publicación pudiera resultar desagradable.

En el texto explica que sufre leucemia linfoblástica desde hace 15 años y que lleva el mismo tiempo buscando un donador de médula ósea.

La mujer expresa que ha tenido que trabajar con catéter, ya que tiene que cubrir los gastos de medicamentos que el seguro social no cubre.

Manifiesta que ha recibido todo tipo de tratamientos, quimioterapia, trasplante de células madre, ha recibido transfusiones de plaquetas pero nada ha podido erradicar su enfermedad.

La mujer comenta que su motivo para vivir es su pequeño hijo de 5 años.

Su oncóloga no le da mucha esperanza de vida si no recibe un trasplante de médula ósea, la mujer comenta que familiares y personas cercanas han intentado ser el donante que necesita, pero hasta el momento no han sido compatibles.

La mujer expresa que ella no busca pedir dinero, sino una oportunidad de vida que le permita pasar más tiempo con su hijo.

¡Espero que alguien comprenda mi desesperación y me ayude… quiero vivir mi hijo me necesita!, se puede leer.

Al final la mujer agradeció a los usuarios de la red social, por tomarse el tiempo de leer la suplica y pide que compartan.

Cabe mencionar que la donación de médula ósea es un proceso sencillo y que no pone en riesgo la vida del donante y a diferencia de lo que muchos puedan pensar pueden salvar vidas con un sencillo procedimiento.

La donación de médula ósea se realiza extrayendo con una jeringa, una pequeña cantidad de sangre medular de la parte posterior del hueso de la cadera, esta toma de muestra se realiza con anestesia general o epidural.

El único riesgo que podría presentarse es algún efecto adverso a la anestesia.

La recuperación es rápida y sólo podría quedar un pequeño dolor en la zona de la punción que desaparece a los pocos días de haber realizado el proceso.

Esperemos que Toñita pronto encuentre a un héroe que sea compatible y le permita vivir más años a lado de su pequeño hijo de 5 años.

