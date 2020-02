Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional en Yucatán

La Cineteca Nacional en coordinación de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), presenta siete filmes provenientes de Bélgica, Francia, Italia, Argelia, Brasil y México, mismos que se proyectarán en la Sala de Arte “Manuel Cirerol” del teatro “Armando Manzanero” a las 18:00 y 20:30 horas, así como en la Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya (GMMMM), a las 19:00 horas. La entrada a todas estas funciones no tendrá costo.

La programación inició el sábado 8 de febrero, con “Esto no es Berlín”, de Hari Sama, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Morelia y presentada en Sundance. La película cuenta la historia de Carlos, un joven de 17 años que no encaja en ningún lugar, hasta que es invitado a un mítico club nocturno donde descubre el punk, la libertad sexual y las drogas. “Esto no es Berlín” ganó el premio al mejor largometraje en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán, efectuada en diciembe del 2019.

El domingo 9 se proyectó el filme de Bélgica, “El joven Ahmed”, que narra cómo un adolescente conspira para matar a su profesor. Se trata de un relato contemporáneo sobre la radicalización de alguien atrapado entre los ideales de pureza y las pasiones de la vida, con clasificación B.

El miércoles 12 de febrero será el turno de “Por la Gracia de Dios”, un drama del director François Ozon, donde tres hombres se unen para desmantelar el código de silencio bajo el cual se protege al sacerdote que abusó de ellos hace décadas; basado en hechos reales, ilustra compasivamente los diversos efectos del trauma que viven las víctimas y sus familias. Clasificación B.

“El despertar de la fiera. Dogman”, con clasificación C, es la cinta italiana que se exhibirá el jueves 13; en ella, la audiencia conocerá al dueño de una peluquería canina a las afueras de Roma, quien se deja influenciar por un delincuente local hasta que su vida personal se complica.

Para el viernes 14, está programada una cinta mexicana dirigida por Arturo Ripstein, “El diablo entre las piernas”, que narra la vida de Beatriz, una mujer mayor que parece haber realizado los principales deseos de su vida; sin embargo, con los años, las cosas se tornan violentas, pero ella se resiste a la idea de pasar el resto de sus días sin él. Clasificación C.

“Papicha: niña hermosa”, producción Argelia-Francia, relata la vida de Nedjma, estudiante apasionada por el mundo de la moda, que por los trágicos sucesos de la guerra civil argelina decide defender a las chicas adolescentes celebrando un certamen de moda que desafía todas las normas establecidas. La proyección será el sábado 15 y es clasificación B.

Finalmente, el domingo 16, desde Brasil, llega “Bacurau: tierra de nadie”, historia de una pequeña ciudad brasileña que está de luto por la muerte de su matriarca, Carmelita; algunos días después, los habitantes se dan cuenta de que el pueblo está siendo borrado del mapa, sin imaginar los terribles sucesos que están a punto de suceder. Clasificación B15.

La 67 Muestra Internacional de Cine se realizó del 15 de noviembre al 2 de diciembre en la Cineteca Nacional y actualmente recorre más de 30 ciudades del país.

