¿Muertes en calles de Yucatán responsabilidad de la sociedad o del sector salud?

Cuando inició la emergencia sanitaria en Yucatán, las redes sociales se inundaron de imágenes de hospitales saturados, muertes y cuerpos abandonados en las calles en otros países, imágenes que pensábamos que nunca llegarían a nuestro país, sin embargo, la emergencia sanitaria está ganando a los servicios médicos.

Ayer lunes 29 de junio, la noticia de un joven de Yucatán que murió en espera de atención médica inundó las redes sociales y pese a que este joven no murió de coronavirus, el joven tardó una hora en esperar la muerte, ya que como presentaba problemas respiratorios, no podía ser atendido en el área de urgencias y lo canalizaron área Covid-19, donde no lo aceptaron porque estaba saturado. El oxígeno se gastó y falleció en la ambulancia donde lo trasladaron.

El joven murió en una ambulancia porque no había espacio para ser atendido.

Ante esta trágica muerte, varios yucatecos se conmovieron y externaron su pensar, entre ellos destacó una reflexión de un joven estudiante de la Facultad de Medicina, quien manifestó que en los próximos días escucharemos más notas de muertes en las calles o en las entradas de los hospitales.

¿Muertes por Covid-19 responsabilidad de la sociedad?

El joven que se hace llamar Roger V. en facebook, dijo que muchas de esas muertes pueden adjudicarse a los hospitales, como parte de una ‘negligencia médica’ o porque ‘no quisieron atender a los pacientes’, sin embargo asegura que a partir de hoy, ‘ya no existe la negligencia por parte del personal de salud, porque cada muerte que ocurre en la calle o espera de atención será responsabilidad de la población’.

Se considera que la sociedad que no cumple con las medidas sanitarias es responsable de la saturación hospitalaria.

Así es, este joven médico considera que la población es la responsable de propagar el virus, principalmente esas personas que no creen en el virus, las que no usan correctamente el cubrebocas, las que no respetan el aislamiento y las que no respetaron la sana distancia.

Este yucatecos considera que los resultados actuales de la emergencia sanitaria son resultado de la irresponsabilidad, ignorancia y egoísmo de la población, así como de las empresas que no se preocupan por brindar las medidas pertinentes de sanidad a sus trabajadores.

El joven considera que el aumento de casos de Covid-19 es un resultado de la irresponsabilidad de la ciudadanía.

Finalmente el joven mandó un mensaje a la sociedad, al decir que espera que las personas que leyeron su mensaje no tengan la necesidad de hospitalizar a algún familiar y de ser así, espera que encuentren un lugar y puedan salir adelante.

En los próximos días es probable que leamos más notas en los periódicos citando muertes en las calles o en la entrada de... Publicado por Roger Vazquez en Martes, 30 de junio de 2020

De igual forma mandó su solidaridad con las personas que tienen que salir a trabajar para sobrevivir y extendió una recomendación: ‘cuidense mucho y cuiden a sus familias’.

El Gobernador de Yucatán dijo en días pasados que la ocupación hospitalaria es responsabilidad de todos.

Cabe recordar que esta reflexión coincide con el último mensaje que dio el Gobernador de Yucatán, con respecto a la emergencia sanitaria, ya que Mauricio Vila Dosal reiteró que el ‘riesgo de la capacidad hospitalaria está en manos de todos’ y externó que la mejor manera de frenar el coronavirus es seguir las principales disposiciones sanitarias, como el lavado de manos, uso obligatorio del cubrebocas para salir a la calle, respeto de la sana distancia, evitar aglomeraciones, fiestas, reuniones y autoaislarse en caso de presentar síntomas.

