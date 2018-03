Muerte violenta persigue a jóvenes en municipio de Yucatán

La investigación arroja que la mayoría de los hombres y mujeres, fallecen violentamente

Elde Tekax, Carlos René González Argáez, manifestó su preocupación por que en una ciudad de, la mayoría de los accidentes con la que terminan en defunciones en jóvenes de 15 a 24 años de edad. El, indicó. En el caso de suicidios, (que primero se reporta como lesiones autoinfligidas intencionalmente), el reporte es de 19%, agresiones con el 8%, tumores malignos con el 6% y enfermedades del corazón con 5%. Otros factores (no precisados) ocupan el 28%. En las mujeres, las causas de los decesos predominan en lesiones autoinfligidas intencionalmente con el 15%, tumores malignos con el 13%, accidentes con el 11%, malformaciones congénitas (deformidades y anomalías cromosónicas) el 9% y embarazo (parto y puerperio) con el 8%.De acuerdo con González Argáez, la mayoría de los accidentes son originados por, ya sea jóvenes que los conducen o que iban en esos vehículos; los suicidios están relacionados con el consumo de alcohol. El médico se basa en investigaciones del Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (Shssr) “Quiéreme Mucho”, que se realizó en Tekax. De acuerdo con el galeno, las estadísticas oficiales no mencionan las, por lo que en Yucatán no registran fallecimientos por maternidad, pero “cuando se registra el 60% de los casos reportados fueron por la glucosa o presión alta en las parturientas”.Por su parte, la directora general de la Unidad Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) A.C., Sandra Peniche Quintal, mencionó que seleccionaron Tekax porque es una zona en la que han trabajado desde la década de los noventa y encontraron factores como pobreza y mayaparlantes. ‘El objetivo es abrir un consultorio en ese municipio para contar con los servicios de ultrasonido, servicios de salud sexual y reproductiva y psicología, con el enfoque en salud pública y comunitaria’, indicó Peniche Quintal Muchas víctimas creen que es parte del proceso natural de tener un hijo, pero en realidad es una problemática que pone en el paredón al sistema de salud en el país, pues seguir un protocolo médico puede ser considerado violencia obstétrica si va en contra de los deseos de la mujer o si no recibe información sobre lo que se va a hacer con su cuerpo.