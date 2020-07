Muere otra mujer en auto mientras la trasladaban a hospital en Mérida

Por posibles síntomas de Covid-19 familiares trasladaban en un vehículo a una señora mayor hacia un hospital pero murió en el fraccionamiento La Huerta de Mérida, Yucatán durante el trayecto.

Al ver que la señora mostró dificultades para respirar, se estacionaron en la calle 52 por 35 del fraccionamiento La Huerta para atenderla, pero sus familiares se dieron cuenta que ya no mostraba signos vitales.

Según su propia versión la había llevado a un hospital, sin decir cuál, pero no la quisiera atender porque supuestamente no era una paciente de urgencia; regresaron a su casa, pero la señora seguía sintiéndose mal por lo que decidieron salir a un hospital particular pero se les atravesó la muerte en la citada calle.

Ante tales hechos, dieron aviso a las autoridades y llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán para acordonar la zona y esperar a los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes llegaron posteriormente a la calle 52 por 35 del fraccionamiento La Huerta.

Las autoridades estatales constataron el fallecimiento de una mujer que se encontraba dentro de su vehículo Aveo; la llevaban por problemas respiratorios pero la mujer dejó de presentar signos vitales por lo que tuvieron que estacionarse.

Algo pasa en estos días en Mérida porque con este ya van cerca de 5 casos similares, donde a las personas – principalmente adultos mayores- ya no les da tiempo de llegar a los hospitales y si llegan solo es para morir esperando atención médica, lo cual podría indicar que existe un rebasamiento en la capacidad de los servicios de salud.

En este caso no se tiene la confirmación de un caso de Covid-19, pero sí presentaba dificultades respiratorias, lo cual es uno de los síntomas de la pandemia que está azotando fuertemente a Yucatán y al país en general.

