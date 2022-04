Muere motociclista en trágico accidente en Yucatán. Su acompañante está grave

Una verdadera tragedia se registró en Yucatán, luego de que un motociclista murió al ser atropellado por una camioneta.

Los hechos ocurrieron en el tramo carretero Temozón-Calotmul, justo a la altura del kilómetro 29 de la carretera Valladolid-Tizimín, cuando dos hermanos que iban a bordo de una motocicleta fueron embestidos.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, los hermanos empleados de Pamasur, circulaban de sur a norte a bordo de su motocicleta y al llegar al mencionado tramo, una camioneta los embistió.

Debido al fuerte impacto, el conductor perdió la vida de manera casi instantánea, resultando gravemente herido su acompañante.

El conductor de la camioneta también resultó herido.

Tras el fuerte impacto, se presentaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes trasladaron a los heridos, ya que el conductor de la camioneta también resultó lesionado.

Finalmente los heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica y se reporta al acompañante del conductor de la moto como grave.

Cabe mencionar que también arribaron elementos policiacos de la SSP, quienes se encargaron de acordonar la zona en espera del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo.

Accidente cobran la vida de motociclistas

El conductor de la moto falleció en el lugar del accidente.

Como ya hemos mencionado en La Verdad Noticias, en Yucatán ha aumentado el número de accidentes viales, siendo en su mayoría las víctimas mortales, motociclistas, por lo que especialistas en vialidad recomiendan, respetar los límites de velocidad, no conducir cansados, no conducir bajo los influjos del alcohol, usar el casco de manera adecuada y no usar el teléfono móvil cuando se conduzca.

