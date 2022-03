Muere antiguo árbol anillado al norte de Mérida

Muere viejo árbol anillado al norte de Mérida

A pesar de los esfuerzos por parte de la ciudadanía y las autoridades, un antiguo árbol de algarrobo que crecía en la vía pública del norte de Mérida, finalmente acabó muerto tras ser sometido a un procedimiento de anillado en meses pasados.

El tronco del enorme ejemplar con décadas de antigüedad, aún se encuentra de pie en el cruce de las calles 32 y 77 del fraccionamiento Montes de Amé. Sin embargo, a pesar de encontrarse en época de reverdecimiento, se aprecia seco y con las cicatrices del procedimiento para secarlo.

Cuando se denunció este ecocidio a través de redes sociales, en julio de 2021, los vecinos señalaron que pudo haber sido dañado por quien habita el domicilio ubicado en esta dirección, debido a que suelta muchas hojas y estaba dañando la construcción de su barda perimetral.

La Unidad de Desarrollo Sustentable (UDS) del Ayuntamiento de Mérida acudió a la atención del ejemplar, que fue sometido a un proceso de restauración de corteza con fibras naturales.

No obstante, no se impuso sanción contra nadie ya que no se realizó una investigación para dar con el responsable y solamente colocaron un letrero en donde señalaban que estaba prohibido hacerle más daño del que ya se le había hecho.

El árbol de algarrobo finalmente murió y ahora solo falta esperar a que sea talado, debido a que el esqueje de sus ramas representa un riesgo para peatones y conductores en la zona.

Ecocidio sigiloso

El algarrobo de Montes de Amé finalmente se secó tras ser sometido a un procedimiento de anillado

La bióloga Margarita Jiménez Bañuelos, del Jardín Botánico “Roger Orellana” del Centro de Investigación Científica de Yucatán, explicó que el anillado de un árbol es la remoción completa de una banda de corteza por toda la circunferencia del ejemplar.

La especialista detalló que los nutrientes de los árboles corren de las raíces hacia las hojas a través de dos capas ubicadas debajo de la corteza, por lo que este proceso resulta en la muerte del árbol.

Jiménez Bañuelos refirió que a pesar de no ser una práctica común entre los meridanos, ésta debe ser vigilada ya que es una manera sigilosa de acabar con los árboles, evitando multas del municipio por la tala de los ejemplares.

