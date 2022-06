Muere abuelito mientras bailaba jarana en una vaquería en Yucatán

La vaquería de San Pedro Nohpat terminó en tragedia luego de que un abuelito de Yucatán murió mientras estaba bailando jarana.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas de este sábado, en la Hacienda de San Pedro Noh Pat, en el municipio de Kanasín, cuando un hombre entre los 55 a 60 años de edad presuntamente sufrió un infarto.

En este lugar se llevó a cabo la vaquería para anunciar el inicio de los festejos en honor a San Pedro Apóstol.

Abuelito muere mientras bailaba jarana

El hombre presuntamente sufrió un infarto.

De acuerdo el adulto mayor se encontraba bailando jarana al ritmo de la orquesta de Carlos Campos, cuando de repente se desvaneció al sentirse mal.

Lamentablemente al caer, el hombre golpeó su cabeza contra el pavimento y terminó inconsciente. Se presume que sufrió un infarto, sin embargo serán las autoridades quienes determinen la causa de su muerte.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Kanasín, quienes rodearon al hombre y solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes arribaron presuntamente media hora después de que solicitó el apoyo.

Acusaron a elementos policiacos de no estar capacitados en primeros auxilios.

Cuando los paramédicos se presentaron, los vecinos de Kanasín comenzaron a gritar que el hombre ya estaba muerto y los reclamos en contra de los elementos policiacos no se hicieron esperar, ya que los presentes aseguraron que no le brindaron atención al hombre porque no están capacitados para brindar primeros auxilios.

Finalmente se solicitó el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); quienes acordonaron la zona en espera del personal del Servicio Médico Forense (Semefo), de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo.

Hasta el cierre de esta nota, el nombre del hombre no se había dado a conocer, sin embargo sus familiares se enteraron del hecho, ya que lo acompañaron a la vaquería.

Cabe destacar que la muerte de este abuelito fue presenciada por al menos 150 personas que se encontraban bailando jarana en Kanasín.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!