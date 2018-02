Movimiento Ciudadano rebasa a PRD y Morena en Mérida

Eleciones Mérida 2018

Hugo Adán González Crespo, quien dejara al PAN después de dos décadas de militancia, y ahora delegado nacional de la Fundación México con Valores, considera que Movimiento Ciudadano recuperará su registro como partido, dará frescura a la elección y tendrá presencia en la Cámara de Diputados.

¿Cómo ves a Movimiento Ciudadano?

Siento que el ganador aquí, en Yucatán, viene siendo Movimiento Ciudadano. Le está yendo muy bien a nivel nacional porque se han hecho buenos acuerdos y en el estado no es la excepción. Tenemos una gran oportunidad para crecer.

Movimiento ciudadano es delegación, sin embargo, salta a la vista que han tenido un manejo inteligente porque sin ser partido, ya tienen una posible senadora y van por diputaciones, ¿no es así?

La senaduría se manejó a nivel nacional, es un acuerdo desde el centro. Todo lo federal se manejó a nivel central, pero fueron acuerdos muy importantes para nuestro crecimiento.

¿Crees que Movimiento Ciudadano pueda recuperar su registro?

Definitivamente lo va a recuperar, porque años atrás lo tuvimos y hoy estaremos presentes en los 106 municipios del estado. No vamos en alianza, pero en algunos estaremos presentes.

¿Para cuál distrito electoral te gustaría competir?

Soy un soldado de Movimiento Ciudadano. Actualmente soy delegado nacional de la Fundación México con Valores, y mi trabajo es estar en varios puntos donde me mande la coordinadora nacional. Ahorita me enviaron a Yucatán para apoyar en el Tercero y Cuarto distrito.

A todos les interesa el V Distrito, ¿a ti también?

Bueno, en el quinto distrito Movimiento Ciudadano no va a encabezar, pero seguramente apoyaremos al que quede. La dirigencia nacional me mandó a trabajar el Tercero y Cuarto Distritos y te como decía, soy un soldado del Movimiento Ciudadano, estaré en donde me indiquen.

¿Qué hace falta para conquistar a los nuevos votantes?

En el caso de Movimiento Ciudadano tenemos unas propuestas interesantes a nivel nacional que nos han dado muy buen resultado en estados como Jalisco. No estamos en tiempos de propuestas porque estamos en precampañas y se darán a conocer en su momento oportuno.

¿Cuáles son los ejes estructurales de las propuestas?

Algunos son la revocación de mandato y el presupuesto participativo. La revocación de mandato significa que el ciudadano elige a su gobernante y a la mitad de su mandato se vuelve a hacer una reelección para que la gente decida si continúa o se va a su casa. Esta es una de las propuestas a nivel nacional. Y nosotros somos los primeros que propusimos que se acabara el fuero y ya se logró. Hoy también estamos avanzando en varios municipios, viendo lo que la gente quiere. Lo único que la gente quiere es no más casos como los de Quintana Roo y otros estados. Una muestra de lo que estamos haciendo es que de los diez municipios más transparentes en el país, siete son de Movimiento Ciudadano y pertenecen al estado de Jalisco.

¿Cómo ves a Renán después de lo que le pasó con el alcoholímetro?

Somos humanos y tanto hombres como mujeres podemos tener cualquier situación adversa.

¿Crees que bajó su popularidad?

En realidad se fortaleció. Los medios de comunicación le dieron una importancia más allá de la que tenía; es un ciudadano que cometió un error y lo pagó como cualquier otro ciudadano. Su popularidad creció.

Militaste ahí, ¿qué ha cambiado en el PAN de 2016 a la fecha?

No sé mucho ahora del PAN, sólo de lo que me entero por las redes sociales, pero veo a los mismos personajes, los mismos dirigentes que siguen haciendo política. Lo que sí sé, es que Movimiento Ciudadano viene refrescar esta parte.