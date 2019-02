Moteles de Mérida listos para tener 'casa llena' el 14 de febrero

Moteles en Mérida

Hasta 2 mil pesos puede costar una habitación en un motel en Mérida, placer, descanso o hasta fiestas puedes realizar en ella, algunas aprejas optarán por esta opción en los casi 30 establecimientos que se encuentran en Mérida y que están listos para tener 'casa llena' el 14 de febrero. .

En Yucatán existen diversos tipos de moteles, están los que ofrecen alojamientos clásicos y conservadores como alojamientos modernos y minimalistas.

Los moteles en Yucatán ofrecen diferentes tipos de habitaciones, en donde puedes disfrutar de comodidades sencillas o habitaciones con detalles únicos para que las parejas celebren esa fecha especial como noches de boda, aniversarios, y hasta despedidas de solteras, pues hay algunos donde se permite que realices una fiesta íntima con máximo 15 personas.

Moteles del periférico de Mérida

Los moteles ofrecen desde estilos minimalistas, exóticos, con servicios de wifi, alimentos, juguetes eróticos, jacuzzi e incluso algunos tienen alberca privada, hasta las habitaciones más tradicionales y cómodas que te puedas imaginar, para todos los gustos y presupuestos, pues hay desde 160 pesos la hora y dependiendo la estancia en el lugar sube el costo.

Los precios en algunos moteles son: habitaciones sencillas: 1 hr: 150 pesos; 2 hr 200 pesos, 3 hr 280 pesos, 4 hr 350 pesos, 5 hr 400 pesos, 6 hr 455 pesos y hasta 600 pesos.

El costo de las Suites es de 1 hora 180 pesos, y la hora extra aumenta 50 pesos; Suite con jacuzzi: primeras 2 horas 300 pesos, hora adicional $60, y por noche 750 pesos.

Muchos envuelven a sus huéspedes en una atmósfera multicolor de luces, incluso desde lejos se observan sus instalaciones cuando pasas por el periférico de Mérida, invitándote a disfrutar.

En la mayoría de los moteles de Mérida, te recibe una amable voz de mujer y te indica qué tipo de habitaciones están disponibles.

Moteles de Mérida listos para recibir a las parejitas el 14 de febrero

En la mayoría de los casos, el portón automático que aloja al coche en la habitación ya está abierto y se cierra de inmediato cruzándolo para que nadie vea a la pareja.

La cama King Size, tradicional, un condón como obsequio, lubricantes, disfraces, y una amplia variedad de vibradores, pantalla para ver películas eróticas, en algunos también encuentras un sillón tantra, que remota a las películas eróticas sesenteras que se supone te permite experimentar las posiciones del Kamasutra.

Los que tienen jacuzzi, algunos cuentan con una cama colgante circular, para diferentes experiencias. Los más sofisticados y que cuentan con piscina, tienen temperatura perfecta para una relajante estadía.

La mayoría de los moteles cuenta con facturación y pago de tarjeta; aunque muchos prefieren pagar en efectivo.

Rodrigo Peña Díaz, gerente de un motel de periférico de Mérida, señaló que los “Hoteles de paso” como también son conocidos, son muy buen negocio, porque ofrecen lo que una pareja necesita para expresarse sin tabúes, gracias a la privacidad con que manejan sus servicios.

Ahora ya hasta reservaciones se pueden hacer en los moteles, comentó; “Pareciera broma, pero es verdad. Hemos recibido llamadas para apartar habitaciones en el transcurso de la mañana porque se trata de oficinistas que salen a realizar alguna gestión y aprovechan para venir un rato”.

Los clientes son variados comenta, desde estudiantes, jóvenes parejas, (que son las que más asisten) hasta otras ya maduras, y adultos incluso, pues hay para todos los gustos y todos los bolsillos.

El negocio de los moteles en Mérida ha evolucionado, al igual que la tecnología, pues hace algunos años sólo eran habitaciones cómodas y ya; hoy se cuenta con una gran variedad de conceptos, hay moteles minimalistas que ofrece una extensa gama de juguetes eróticos, y comida.

De hecho hasta los clientes han cambiado, menciona Peña Díaz, pues antes solo parejas hombre-mujer llegaban; hoy encontramos que vienen parejas del mismo sexo, y la tecnología ha influenciado, pues con las plataformas digitales y las redes sociales, es fácil encontrar pareja sin necesidad de estar buscando en las calles de la ciudad.

“La influencia del internet en este negocio ha ayudado mucho, pues con las ofertas de chicas por internet, hay quienes llegan solos a la habitación y contratan desde ahí, por lo tanto, en cuestión de minutos llega compañía.

Todo negocio tiene temporadas buenas y malas, pero con los moteles se marca una diferencia, “aunque el aumento de la gasolina por ejemplo, le afecta a todos, pero en cuestión de placer sexual la clientela no deja de venir, creo que siempre habrá tiempo y dinero para esto”.

Se han relacionado los moteles como sitios para cometer adulterio, sin embargo, parejas casadas visitan estos sitios para romper la rutina y poder encender la pasión.

A pesar de no pertenecer a alguna asociación como los hoteles, los moteles deben pagar el 3 por ciento de impuesto al hospedaje por el uso de cada habitación, el cual se fundamenta en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán; y cumplir con los requisitos de higiene y salud que la ley marca para poder operar como “hoteles de paso”.

Aproximadamente cuatro veces al día se renta un cuarto de motel, debido a la demanda que tienen, por lo que te recomendamos poner atención a ciertas cosas y tomar tus precauciones;

1. Debido a la demanda, la “higiene” de la habitación debe ser “exprés”, por lo que lo más seguro es que solo pongan sabanas limpias, así que recomendamos no usar la colcha, solo las sabanas.

2. En muchas ocasiones se han puesto cámaras ocultas para luego “comercializar” e incluso extorsionar personas, por lo que si llegas a uno con muchos espejos, con la luz apagada, prendas la lámpara de tu teléfono y revises si hay algo del otro lado. Si así es, se verá, si sólo hay un reflejo fuerte, no hay de qué preocuparse.

3. Siempre paga con efectivo, no uses tarjetas para que no se registre la operación en tus estados de cuenta y tus datos queden anónimos.

4. Si no tienes necesidad de bañarte allí, no lo hagas, pero si debes hacerlo procura llevar sandalias para evitar una infección.

5. Si optas por una habitación con jacuzzi, es conveniente revisar que tanto la tina como el agua estén limpios, que no haya objetos no gratos flotando, fluidos viscosos, de preferencia pide que este vacía y llénalo tú mismo.

6. Siempre lleva tus propios preservativos. Es cierto que en algunos hoteles te ofrecen uno o dos condones como parte del servicio, sin embargo, pueden ser productos de baja calidad o que llevan mucho tiempo allí.