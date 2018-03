'Moquillo' el asesino silencioso de perritos en Mérida

Moquillo en perros de Yucatán El distemper canino, también llamado “moquillo”, es considerada la enfermedad viral más importante de los perros y de diciembre a la fecha se ha observado en la ciudad un repunte en casos de este mal. La Verdad Yucatán buscó la opinión del MVZ Noé Hernández Cruz, presidente de la Sociedad Yucateca de Médicos Veterinarios Clínicos en Mascotas A.C., para ahondar en el tema. Los síntomas del distemper pueden ser problemas respiratorios, problemas de piel, ligera inapetencia, anemia e incluso movimiento involuntarios (tics), sin embargo, pueden confundirse con otras enfermedades como la erlichia. “Eso hace muy difícil que hasta un profesional determine que el paciente lo padece, siempre se recomienda un interrogatorio de inicio para saber si ha tenido vacunas, donde vive, etc. y eso puede dar un diagnóstico referencial, más las pruebas de laboratorio. El período de incubación puede ser de 50 o hasta 60 días o sea el animal puede estar enfermo y no presentar síntomas evidentes”, comentó el veterinario.

“Algo que llama la atención es que en la actualidad se ha detectado en perros jóvenes, cachorros, adultos e incluso en gerontes, cuando antes sólo era en jóvenes. En mi clínica antes se atendían uno o dos pacientes al mes y ahora tenemos ese número a la semana. No es una epidemia, pero sí hay un aumento en la incidencia”, acotó el experto.

Comentó que: “El distemper puede tener fases que desaparecen, por ejemplo, tener diarrea o vómitos y quitarse, luego tos y quitarse hasta llegar síntomas neurológicos.Un paciente de distemper tiene tres escenarios: sobrevive sin secuelas, muere o vive con una discapacidad”.

¿Qué hacer antes, durante y después?

La sugerencia del veterinario es la medicina preventiva, o vacunar con productos de laboratorios de prestigio. “Todas las vacunas combaten parvovirus y moquillo. El esquema de vacunación de un perro dependerá de la edad en que se adquiera o adopte, si es un perro adulto sería la polivalente, que protege contra varias enfermedades y puede ser semestral o anual. Si tiene alrededor de seis meses se aplica una múltiple y un refuerzo a los seis meses. Si es un cachorro, empezar al mes y medio y aplicar cada dos o tres semanas hasta llegar a los cuatro meses. Después de eso el veterinario determinará si hay una o dos aplicaciones más”, mencionó.

“En el caso que se observen síntomas se debe acudir de inmediato con un profesional. Existen incluso pruebas diagnósticas para la enfermedad, pero no son tan confiables ya que pueden arrojar falsos negativos, pero nunca falsos positivos. El diagnóstico se da por criterio médico después del interrogatorio y las pruebas. El tratamiento es a base de retrovirales para ayudar al mismo organismo a combatir la enfermedad, o sea, no es un medicamento. Actualmente hay algunos sueros experimentales sin embargo no son garantía y solo se elaboran en la Ciudad de México”, mencionó Hernández Cruz.

Si el perro fallece por distemper se recomienda eliminar todas sus cosas, incinerarlo incluso. “En caso que sobreviva habría que monitorearlo con análisis, reforzar su sistema inmunológico, cambio de alimentación y después de un tiempo vacunar, sin embargo se han dado caso de recaídas” acotó el entrevistado.