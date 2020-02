Mónica Padilla, disfruta ser integrante de El Círculo-Teatro

Mónica Padilla piensa que es muy importante impulsar al desarrollo no solo del teatro sino del arte en general. “El teatro es maravilloso, la gente debería educarse más, ir a verlo, que no solamente es el teatro regional que te tiene que hacer reír porque si no, no sirve, incluso a mis propios amigos que no son del medio del arte es un constante decirles que vayan al teatro, a veces hasta les tengo que decir que está barato, siento que a veces necesitamos más educación por ese lado”.

Mónica Padilla considera que su papel más demandante fue en “Sara y el Silencio”, obra producida por El Círculo-Teatro, con la que tuvieron varias funciones y que realmente gustó mucho.

Mónica ha participado como actriz en los cortometrajes “Carnicería Humana” y “Todo Junto”, también como maquillista y asistente de producción en “Chocolate con Crema”.

¿Qué estudios de actuación cursaste?

Yo terminé nada más mi preparatoria y me metí en todo este rollo del maquillaje, pero cuando tenía 13 años, ingresé a un taller de teatro con Cinthia Arrebola, donde estuve varios años, del 2009 hasta el 2014, hasta que el taller finalizó y entré al Círculo-Teatro y hasta la fecha sigo con ella.

¿Cómo fue que decidiste tomar el taller?

Cuando era pequeña solamente me llevaron dos veces en mi vida al teatro, porque mi familia está completamente alejada de eso, no tenía mucho conocimiento hasta que una compañera que también está en el Círculo-Teatro, Selene Medina, me dijo que estaba en un taller de teatro y le dije ‘yo quiero ir’, y como estaba cerca de mis casa le pedí a mi mamá que me llevara y desde entonces no me he separado del teatro.

Mónica Padilla ha sido asistente de producción y maquillista en diferentes proyectos artísticos y sociales. Reconoce que admira el liderazgo de Cinthia Arrebola, directora de El Círculo-Teatro.

¿Cómo cambio tu vida al tomar el taller?

Creo que también cambió mi vida cotidiana porque te ayuda a ver todo diferente, siento que el teatro te cambia, te puede transformar en todos los aspectos, la verdad yo era una persona un poco cerrada, tímida hasta cierto punto, decía no puedo y el teatro me enseñó que sí podía.

¿En cuál obra debutaste?

En "Alicia en la maravilla de los países”, donde realicé doble papel, el de la oruga y el del rey.

¿Cómo se llama la obra en la que estás ahora?

“Las Desafortunadas”, de Paulina Barros, que trata sobre los feminicidios.

Mónica Padilla funge como Actriz en la ReUnión 2020 de Salas de Urgencia en Yucatán. También ha sido parte de proyectos audiovisuales y festivales como el festival de teatro Wilberto Cantón, la Muestra Estatal de Teatro y el Festival internacional de cine de Mérida, Yucatán.

¿Qué tal es la arista de la obra para ti como persona?

Es un tema bastante delicado y fuerte, porque la obra aborda temas pues que son cien por ciento reales, que es el día a día que tal vez la gente no lo quiere ver, estoy orgullosa de que se levante la voz de esa manera, de que sin miedo a decir ‘hey, esto está ocurriendo’, y tal vez una manera de decirlo es a través de un guión de teatro, es lo que me gusta del teatro, que puedes abordar temas que tal vez no sepas cómo llegar al público y puedas utilizar el teatro para hacerlo.

¿Cómo te preparas como actriz para interpretar este tipo de roles?

Primero es conocer muy bien el personaje, no nada más es leer el guión, tienes que ser el personaje en ese momento, a veces tal vez de pronto indagar en la vida del personaje, ¿por qué ese personaje es de esa manera, ¿qué le pudo pasar? y tienes que meterte en ese papel, no soy Mónica, soy Alma, por ejemplo.

¿Cómo te sientes como parte de El Círculo-Teatro?

Afortunada, porque es una familia, es un trabajo en equipo, específicamente con El Círculo-Teatro, aprendí lo que es el trabajo en equipo, que realmente se puede hacer, todos nos ayudamos, no porque soy actriz no voy a cargar una lámpara, porque soy actriz no voy a poner una silla, todo lo hacemos entre todos, es una familia increíble.

¿Hay alguna actriz que admires?

He admirado a todos y cada uno de mis compañeros, porque todos me han dejado algo, porque he aprendido algo de cada uno de ellos, y a una de las personas que admiro demasiado es a Cinthia Arrebola, porque no tira la toalla, o sea ella sin importar si hay recursos o no hay recursos, haya tiempo o no lo saca y vamos para adelante.

¿Tu familia qué dice de este paso que diste?

Al principio tengo que decir, que por lo mismo que no estaban familiarizados con nada de esto, por ejemplo si tenía un ensayo algún día que se reunía la familia me decía ‘no vayas, qué más puede pasar?’ y yo le decía ‘no mamá, es que tengo un compromiso’, igual eso me dejó, es un compromiso que tienes y a mi familia al principio como que les costaba también esa parte, también ellos se educaron un poco más en ese aspecto, que ya respetan el teatro y el arte en general, ya lo toman con más respecto, ya que también se estudia y también se suda para hacerlo.

Ricardo D. Pat