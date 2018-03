Molestia para Mérida la central de abastos

Dos años de deudas arrastran al menos dos organismos municipales; gastos en lugar de sanear las finanzas

‘DONACIONES’

Te puede interesar

El plan para reducir gradualmente la dependencia financiera de los organismos paramunicipales ‘Abastos de Mérida’ y ‘Central de Abastos’, y que estos dejaran de ser una carga fiscal para el municipio de Mérida, no ha tenido éxito en dos años desde que se propusiera, el cual además buscaba sanear las finanzas y reorientar el gasto que representa a otros aspectos de la municipalidad. El regidor en el Cabildo de Mérida, José Rivero, recordó que a inicio de este año (2017) se les entregó sendos subsidios a estos organismos, uno de 2 millones 37 mil pesos para Abastos de Mérida y otro de 9 millones 500 mil pesos a la Central de Abastos, pero ahora aunado a lo anterior hay que autorizar la donación de aparatos para las actividades de estos centros de abastecimiento que representan otra cantidad millonaria, dijo el edil.Entre los equipos que fueron comprados para luego ser donados a estas paramunicipales están: motores para elevador de res, motor trifásico para jalar reses, motor para corte de canal, motor despielador y una subestación compacta, dichos mecanismos, señaló, tienen costos que van de los 5 mil hasta los 200 mil pesos cada uno. ‘Nos parece contradictorio que al principio de la actual administración se halla planteado una reestructuración en el financiamientos a estos dos entes y al cabo de dos años, no solo no se haya logrado aplicar un plan de austeridad y saneamiento de finanzas, sino que sigan dependiendo de las arcas municipales convirtiéndose en una carga, a pesar que estos dos establecimientos, generan ingresos diarios por su operatividad’, explicó.