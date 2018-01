Modelaje en Yucatán una industria sin crisis

Vale Cervera

La formación de una modelo no se basa en el aspecto físico únicamente; se debe trabajar en un concepto integral en donde el nivel de cultura es indispensable. Algunos especialistas aseguran que la crisis ha disparado la variedad de nuevas caras, en donde las redes sociales juegan un papel determinante porque se han convertido en una alternativa ‘low cost’ para reclutar nuevas caras y alimentar a esa industria.

Durante su vista en la mesa de redacción del Diario La Verdad de Yucatán, la modelo profesional Valentina Cervera Avila, directora de la escuela, desmiente algunos de los mitos que pesan sobre esta profesión que permite a muchas de sus protagonistas alcanzar sus metas e incluso, dar la vuelta al mundo.

¿La carrera de modelaje es vista como pasatiempo o como profesión?

Es una profesión muy atractiva porque te permite conquistar las metas que te propongas, si te dedicas en cuerpo y alma, si eres disciplinada y llevas a cabo una preparación integral, porque tener un cuerpo y cara bonitos no son suficientes. En 2010 abrí la escuela con la intención de enseñar a las jóvenes que desean ser modelos a que no sólo disfruten de una pasarela, sino que tengan actitud y seguridad, esa es la base del éxito. Para muchas personas es una carrera de corta duración porque la basan en la belleza y la juventud, pero no es así. En la actualidad también hay modelos de la tercera edad, hombres y mujeres.

¿Es productiva la carrera de modelaje?

Sí, por supuesto y te lo dice una persona que pagó la universidad, compró su casa, su automóvil y a la fecha sigue viviendo de esta profesión. Hay que dedicarse de tiempo completo las 24 horas. En esta profesión, como en cualquier otra, la constancia, la capacitación constante te vuelve triunfadora.

¿Cuál es el próximo evento de la academia Model Training?

Será este próximo domingo, las chicas que me acompañan trabajan conmigo desde septiembre y se van a graduar en el Club de Leones a las siete de la noche.

¿Cuál es el atractivo, es una pasarela tradicional?

No, se trata de una pasarela diferente porque es un show temático y en esta ocasión está inspirado en las divas de oro de Hollywood.

¿Quiénes son las chicas que te acompañan?

Ellas son alumnas de la academia: Carolina Cimé Torres, Camila León Zapata, Valentina Cano Novelo y Daniela Contreras Medina.

¿Carolina qué te llevó a estudiar esta carrera?

Es una carrera que me ayudará a conseguir mis planes. No solo me interesa ser la chica bonita de una portada, quiero algo mucho más ambicioso, quiero triunfar.

¿Camila porque incursionas en esta carrera?

Me gusta el modelaje y para ser profesional necesitaba primero mayor confianza y seguridad.

¿Valentina, es necesario tener un bonito cuerpo para triunfar en el modelaje?.

No necesariamente, puedes tener un bonito cuerpo pero si no tienes intelecto, si no cuentas con cultura general de nada va a servir, ya que eso sería muy banal.

¿Daniela, tienes la inspiración de alguna modelo nacional e internacional?

Sí, he seguido la carrera de figuras nacionales, internacionales e incluso locales.

¿Valentina que le sugieres a nuestras seguidoras en redes sociales?

A todas las chicas que están por ahí y que piensan que para ser modelo se requiere de un cuerpo excelente, déjenme decirles que no es cierto.

¿Cuántas modelos han egresado de tu academia?

Abrimos en 2010,y en cada generación entra un promedio de 40 personas, no todas terminan pero por lo menos 30 son las que concluyen su carrera.

¿Es cara la carrera de modelaje?

Bueno, si la comparamos con diseño, arquitectura o diseño gráfico, no. No es una carrera cara siempre y cuando te conserves.

¿Se requiere mucho sacrificio para mantener la figura, una nutrición específica?

Mucho depende de la genética, hay modelos fitness que deben estar dedicadas al gimnasio las 24 horas porque ese es su ramo. Las modelos normales con que hagan ejercicio cuatro veces por semana y lleven una dieta estable pueden mantenerse en el rango. Basta con una dieta saludable, comer con medida, no exagerar en los alimentos y hacer ejercicio para mantenerse vital, así puedes estar en forma sin sacrificios.