Miss Earth Yucatán le cierra la puerta a transexuales

Todos los años, determinados concursos de belleza buscan a la persona ideal para que los represente, por lo que el proceso de selección es minucioso; sin embargo, hay quienes han roto su formato; tal es el caso de Miss Universo que en esta ocasión, cuenta con candidatas transexuales, Ángela Ponce, Miss Universo España 2015, y Belguun Batsukh, de Mongolia, coronada como Miss Beauty en el 2013.

En la entidad, igual se llevan a cabo diversos certámenes, pero conservando su formato; uno de ellos es Miss Earth Yucatán, que el próximo el 29 de noviembre, en la Hacienda Teya, sabrá de su portavoz. Son siete jóvenes entre los 18 y 24 años de edad que están participando para ganar el título, pasando antes una ronda de semifinales.

Y aunque no se sabe si se han dado casos de jóvenes transexuales que quieran ser parte de este evento, la directora de este concurso, Vale Cervera, mencionó para La Verdad Yucatán que sólo son aceptadas aquellas que hayan nacido mujer.

“Hay muchos certámenes para ellos, para las que legalmente son mujer y nacidas mujer. En el caso de Miss Earth no se permite, tienes que haber nacido mujer. En Miss Universo, por ejemplo, con que sea mujer de manera legal, está perfecto. No sé cómo está la legislación en México, pero yo creo que sí se pueden meter”, comentó la entrevistada.

Igual mencionó que no le ve ni mal ni bien, sin embargo, cree que es injusto. “Los hombres son más altos que las mujeres, y esa parte me parece injusto, es como si a un concurso de drags se metiera una chica, pues ellos tienen que ponerse pats, rellenos, porque no tienen la curvatura de la cadera natural”, indicó la directora de Miss Earth.