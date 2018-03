‘Mirrey de Halachó’; hijo del alcalde destroza auto en la carretera

El joven se portó prepotente y grosero con las personas que quisieron ayudarlo

Un 'junior' del pueblo por ser el 'niño adinerado' de Halachó, E.H.C, hijo del alcalde del municipio, destrozo el automóvil de su ‘papi’ en la carretera Mérida-Campeche. El prepotente joven pese a los destrozos que causo no reconoció su culpa ene l accidente en el que perdió el control del vehículo, chocó con un tráiler, salió de la carretera y volcó dentro del monte. El chofer del tráiler chocado y testigos del accidente en un acto de ayuda y humanitario corrieron a auxiliar al joven y lo ayudaron a salir. Cuando fue rescatado el joven, hijo del alcalde de Halachó se puso de prepotente y grosero con las autoridades, no acepto su responsabilidad y trataba con desprecio a los elementos de la corporación policiaca. Al lugar del accidente arribaron paramédicos de la policía estatal para atender al guiador y a los involucrados, no se reportaron lesionados. La aseguradora se hizo responsable de los gastos causados por el accidente.