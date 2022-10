“Militarización” divide opiniones en el Congreso de Yucatán

La minuta para prorrogar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028 y su participación en materia de seguridad pública ha dividido opiniones en el Congreso de Yucatán, fueron los legisladores quienes confirmaron que ya la recibieron y por consiguiente fue enviada a comisiones para ser analizada, discutida y votada en un futuro.

Cabe recordar que fue el pasado 4 de octubre cuando en el Pleno del Senado de la República se aprobó, con cambios, la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, para extender, hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Así como la minuta que envió la Cámara de Diputados, a través de una adenda que se incorporó al inicio del debate para incluir mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas.

Los legisladores yucatecos solo han coincidido en una sola cosa, que esta minuta no tiene mucho que cambiarse, porque es un cuerdo que ha tomado la Cámara de Diputados y el Senado, sin embargo, afirman que no serán tan rápidos como otros congresos locales.

Diputados opinan

Por su parte la bancada del PRI, que integran los diputados Gaspar Quintal Parra y la diputada Karla Franco Blanco explicaron que es necesario que se usen todos los recursos que el estado tiene a su disposición para combatir a los carteles del narco tráfico.

“Lo que no se vale es usar la palabra militarización para asustar a la gente de que nos estamos convirtiendo en una dictadura militar por el contrario poner límites a la actuación de las fuerzas militares es sujetarlas al orden jurídico”, señaló Quintal Parra.

A esta postura se le sumó su ex compañera de bancada, la diputada independiente Fabiola Loeza Novelo, quien destacó que "es un tema que se tiene que analizar, pero siempre estaremos a favor de lo que las personas prefieran".

Por su parte el diputado de Nueva Alianza, José Crescencio Gutiérrez González manifestó que respecto a esta iniciativa no hay mucho que hacer en lo local.

“Siempre hemos tenido un gran respeto por las fuerzas armadas, el tema de los mandos es un tema ya se discutió a nivel nacional y los Congresos locales, solo está la postura de aprobar o no aprobarlo, y aunque vamos a analizarlo creo no hay mucho que hacer respecto a la postura que ya tuvo el nacional”, dijo.

Por su parte la bancada de Morena recalcó que defenderán la propuesta y buscarán convencer a sus demás compañeros, para que esta minuta sea aprobada por unanimidad.

“Estamos a favor de la seguridad, que se presume en nuestro estado y por lo consiguiente es necesario mantenerla, ahora que llegó esta minuta la vamos analizar, pero sobre todo esperamos que los demás diputados tomen esta propuesta para que la seguridad permanezca en nuestro estado”, aseveró la diputada Jazmín Villanueva

Mientras tanto Rafael Echazarreta, mencionó que defenderán los argumentos del presidente de la república, de los diputados federales y senadores, “para que esta ley sea recibida en Yucatán”.

Así también, Alejandra Novelo explicó que esta propuesta tiene prioritario garantizar la seguridad, “por lo que es importante señalar que el presidente Andrés Manuel ha generado las condiciones políticas e institucionales adecuadas para que las fuerzas de seguridad del orden junto con el pueblo de México construyamos la paz".

Por su parte el diputado del Verde Ecologista de México, Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro dijo que su voto será a favor y que apoyará como lo hicieron sus hermanos de partidos en el Senador como en San Lazaro.

La controversia empezó con los diputados del sol azteca, por su parte el diputado del PRD, Eduardo Sobrino Sierra detalló “así como varios senadores y diputados federales votaron a favor en lo federal, yo lo estoy analizando, pero creo que, si se requiere, vamos a esperar a leer como viene la minuta”, subrayó.

Por su parte, su compañero de partido Raúl Antonio Romero Chel aún se encuentra dudoso del sentir de su voto, incluso se evidenció un profundo desconocimiento de lo que en próximos días podría votar.

“Definitivamente no estamos de acuerdo con la militarización del país, hay dos vertientes que los militares formen parte de la seguridad civil y no los civiles los lleven a formar parte del ejército, por lo que muy probablemente no se lleve a cabo esta aprobación porque es inconstitucional”, dijo

Mientras tanto Movimiento Ciudadano, representando por la diputada Vida Gómez Herrera está bien informada sobre el tema y se postuló en contra de la reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución que prolonga la asignación de las tareas policiales al ejército hasta 2028, asegura que “no representa una solución al problema de inseguridad en diversas regiones del país”, detalló.

A esto, la bancada que prácticamente tiene el control en el Congreso Local ya tiene prácticamente una línea, los que accedieron a dar su opinión empezando por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política; y líder de los panistas en el Poder Legislativo, Víctor Hugo Lozano Poveda, dijo.

“Hay que analizar los alcances del mismo Yucatán que siempre ha sido ejemplo que con mandos civiles al frente de la autoridad, en materia de seguridad nos ha ido bien y un sentido diferente, sería ser incongruente”.

Refirió en lo general no es de su agrado la idea de que mandos militares tomen el control de la Secretaría de Seguridad Publica y las policías de los municipios, sin embargo, dijo desconocer en su totalidad esta iniciativa por lo que se reservó a mencionar que “la seguridad la construimos todos, tanto el ciudadano, autoridades, el ejército, la Mariana Armada de México; entre todos tenemos que trabajar para que en ese sentido sigamos avanzando”, subrayó.

Esta postura fue apoyada por otros siete diputados de acción nacional, Erik Rihani González, Karla Salazar González, Manuela Cocom Bolio, Dafne López Osorio, Esteban Abraham Makari, Carmen Gonzales Martín, Pilar Santos Díaz; quienes hasta ahora buscarían no cambiar la decisión que sus homólogos federales mantuvieron sobre esta postura.

Se negaron a opinar

Mientras tanto quienes se reusaron hablar sobre el tema fue el diputado Jesús Pérez Ballote y sus compañeros panistas Abril Ferreyro Rosado, Karem Achach Ramírez, Luis Fernández Vidal, Melba Gamboa Ávila y se le sumó la diputada morenista Rubí Pérez Roque; quienes al parecer temían equivocarse en cuanto a su decisión.

