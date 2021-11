Militares ofrecen espontáneo concierto en centro comercial de Mérida

Con el sonido del redoble de la batería, la recurrente tranquilidad del centro comercial Gran Plaza se vio interrumpida, para dar inicio a un espontáneo concierto interpretado por decenas de militares.

Detrás del elevador, por las escaleras eléctricas, entre los pasillos, uno a uno salieron los 35 integrantes de la Banda de Música de la Décima Región Militar (XRM) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para entonar el Himno a la Alegría.

Quienes comían en los restaurantes de la segunda planta y los compradores de las tiendas de ropa, pronto se reunieron alrededor de los balcones y el elevador del centro comercial, para escuchar las notas que salían de los saxofones, clarinetes, trompetas, tubas, timbales y la marimba.

“Buenas noches, para nosotros es un gran gusto poder retomar estas actividades que nos mantienen en contacto con la población mexicana”, expresó la soldado encargada de conducir el programa.

Los músicos militares sorprendieron a quienes se encontraban en el centro comercial

La segunda pieza que se interpretó en la plazuela de la Gran Plaza fue Caravan, un estándar de jazz estadounidense compuesto por Juan Tizol y Duke Ellington e interpretado por primera vez por Ellington en 1936.

Los músicos militares llamaron la atención de los presentes interpretando también el sainete lírico “La boda de Luis Alonso”, de Gerónimo Jiménez, el mambo-bolero “¿Quién será?” de Pablo Beltrán Ruiz y la jarana “Aires yucatecos”.

“No me lo esperaba, yo vine con mi familia y mis hijos a recorrer la plaza y comer algo, pero no sabíamos que iban a hacer el concierto esta noche, me parece muy bonito”, comentó Rafael Sansores, una de las más de 100 personas que pudieron disfrutar de la presentación.

Himno de la Alegría, Caravan y popurrís de mambo y villancicos, entre el repertorio

El concierto de poco más de 40 minutos finalizó con dos popurrís, uno de mambo y otro de villancicos navideños, lo cual fascinó tanto a niños, como a los adultos que se encontraban en el lugar, mismos que agradecieron la interpretación con un aplauso que duró varios segundos.

Cabe destacar que esta actividad se realizó para celebrar el “Día del Músico” y tuvo como finalidad fortalecer los vínculos afectivos entre el personal militar y la población en general, fomentando a través de la música y el arte, el sano esparcimiento familiar.