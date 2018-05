Miles de terrenos baldíos son un grave problema en Mérida

Terrenos baldíos en Mérida

De acuerdo con estadísticas del municipio, en Mérida existen más de dos mil terrenos baldíos y casas abandonadas, lo que, además de dar una mala imagen a la ciudad, también son un foco de infección por acumulación de basura, generador de mosquitos en temporadas de lluvias, así como ser refugio de maleantes e indigentes.

Sobre esta problemática que aqueja a miles de ciudadanos de Mérida, la coordinación de baldíos del Ayuntamiento dio a conocer que está realizando una investigación en conjunto con el registro público para identificar a los propietarios de estos terrenos y predios abandonados, y éstos solucionen el problema dándoles mantenimiento y comprometiéndose a mantenerlo en orden por el bien de la ciudadanía.

Una vez identificado el propietario, se le manda un citatorio para solucionar el problema. En dado caso de que en el primer reporte no responda, se le da como máximo tres oportunidades más para presentarse y si no responden a la tercera, se vuelven acreedores a una multa.

Casas abandonadas en Mérida

“Las multas varían de acuerdo a la extensión del terreno o las dimensiones de la casa. Se han interpuesto multas desde tres mil hasta cuatro millones de pesos. También (las multas) se va acumulando por el daño que se haya ocasionado; al final se suman las multas y eso da el total”, dijo David Sanabria, encargado de la coordinación de baldíos, y quien dijo que la sanción impuesta es cobrada por el área de finanzas y tesorería local de Mérida.

Las quejas que han recibido por este tipo de problemas suman 452 en lo que va del año. “La forma de trabajar es que cuando nos llega una queja, el inspector va y hace un croquis, se busca la dirección exacta y junto con el registro público de la propiedad se busca al dueño, a veces no podemos tener el resultado deseado, en primera porque son muchos los lugares abandonados y dos, porque muchos lugares están abandonados porque sus dueños vinieron y compraron una vivienda, pero luego se regresaron a su Estado”, mencionó.

Así mismo, dijo que el personal con el que cuenta el municipio de Mérida no se da abasto, ya que sólo son 12 inspectores los que actualmente están laborando, aunque el problema es de los propietarios por dejar en esas condiciones sus terrenos o viviendas. “El Ayuntamiento no da servicio de mantenimiento, sino es una institución que guarda el orden y bienestar, por lo que cuando se reporta un terreno baldío, el municipio se encarga de que el lugar quede en las mejores condiciones para que no afecte a la población”, agregó David Sanabria.

Casas abandonas en Mérida

El funcionario señaló que mucha gente le ha sugerido al Ayuntamiento de Mérida a darle un buen uso a esos predios abandonados, pero “no podemos hacer nada, de hacer algo iríamos contra la ley”.

La Secretaría de Salud, al igual que el Ayuntamiento de Mérida, no puede hacer mucho por ser propiedad privada, por lo que sólo realizan brigadas de fumigación continuamente por fuera, es decir, banquetas y patios para evitar plagas de mosquitos.

Eliza Ongay