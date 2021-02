‘Milagro’ salva a niña de Yucatán tras accidente de moto

Entre las noticias de hoy que están causando controversia en una comunidad de Yucatán, se reporta un accidente de moto que dejó como saldo una niña lesionada y un adulto mayore herido; el hombre asegura que un milagro salvó a la niña.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Buctzotz, cuando con Basilio Martín Canto y su nieta Hefzie de 5 años tuvieron un accidente entre dos motocicletas el pasado viernes.

De acuerdo a los primeros reportes, el hombre tuvo un percance con otra motocicleta que iba a exceso de velocidad, ya que al verla muy cerca, frenó de golpe y eso provocó que su pequeña nieta saliera disparada y cayera al pavimento.

Debido al fuerte golpe, la menor perdió el conocimiento y presuntamente no respiraba.

‘Mi nieta no reaccionaba, le agarré la pancita y por la nariz, me di cuenta que no respiraba, por eso recurrí a la oración por que es lo único que sé hacer’.