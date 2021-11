Mil 500 mujeres piden auxilio al mes por violencia en Mérida

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Mérida, recibe mil 500 solicitudes de apoyo para atención de víctimas al mes, entre llamadas telefónicas, atenciones presenciales y servicios de refugio, reveló la titular de dicha dependencia, Fabiola García Magaña.

En entrevista con La Verdad Noticias, la funcionaria municipal recordó que desde la llegada del Covid-19 a Yucatán, el Instituto registró un repunte del 80 por ciento en cuanto a las mujeres que se acercaron a solicitar ayuda, principalmente porque el confinamiento obligó a las víctimas a permanecer cerca de sus agresores.

“Cuando empezó la pandemia alrededor del mes de abril del 2020 hubo un repunte del 80 por ciento en la demanda del servicio, pero en ese momento era telefónico a través de la Línea Mujer, correos electrónicos y todo lo virtual porque desapareció lo presencial”, comentó.

El refugio del IMM cuenta con ocupación del 80 por ciento desde el inicio de la pandemia

Entre los principales indicadores, también mencionó que el Refugio de Mujeres del Ayuntamiento de Mérida, el cual tiene una capacidad para recibir a 12 víctimas, ha mantenido una ocupación de entre nueve y diez habitaciones.

No obstante, aclaró que la población de dicho refugio es rotativa, pues las personas que lo ocupan están ahí bajo su voluntad o durante el tiempo que dure el proceso psicológico o legal, que las mantiene bajo amenaza.

“Las mujeres pueden estar ahí, siempre y cuando sea de manera voluntaria, porque de lo contrario no tendría significado y el trabajo no sería igual, porque cuando entran condicionadas no pasan más de 24 horas en el lugar”, señaló

Finalmente, recordó que el IMM cuenta con más de 30 grupos de Whatsapp, en donde monitorean a más de 400 mujeres, con talleres virtuales y presenciales, atención para niñas, niños y adolescentes, así como la Línea Mujer, que atiende las 24 horas del día.

