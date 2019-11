Miguel Luna, el creador de grandes canciones está en Mérida

Miguel Luna cree que le queda por componer todavía muchas canciones porque ese será el legado que le dejará a sus hijos, a la gente, al pueblo. “Es el legado por el cual pretenderás ser recordado y sin el afán mismo perse de ser recordado, sino que es una misión para la cual uno nació como autor, acabas de hacer tu trabajo y ya Dios dirá si la canción pervive”.

Manuel Luna se presenta en Mérida este viernes 15 de noviembre en un concierto en el que contará con el respaldo de la banda con The Markers. La cita será a las 22:00 horas en A Todo Pulmón.

Miguel Luna visitó la redacción de La Verdad para comparti detalles muy interesante sobre su brillante trayectoria.

¿Tienes idea de cuantos temas has creado?

Soy compulsivo a la hora de escribir, yo tengo gracias a Dios, un montón de canciones, la mitad de ellas ya fueron grabadas, unas 600 grabadas y unas 600 sin grabar.

¿Has disminuido tu ritmo de composición?

Ciertamente ahora escribo menos que antes pero si trato de empeñar más neuronas y corazón a cada canción y esa es la forma que me ayuda a seleccionar ahora sí la mejor canción.

¿Qué recuerdas de tu paso con el dueto Lunafría?

Fue una etapa muy bonita, muy productiva, no pretendíamos ni por asomo ni por sueño tener tanto que ver en la música, el trabajo fue muy continuo, constante, y además de mucho desgaste que nos dio para siete años de hacer canciones, modestia aparte muy importantes y bueno cada quien agarró su camino en lo musical pero sigue la amistad con José María Frías y compartimos y recibimos regalías de todos nuestro trabajo.

¿Qué opinas del maestro Armando Manzanero?

Tengo la bendición y fortuna de contar con la amistad del maestro Armando Manzanero desde hace años, y digamos su tutoría, o no sé como llamarle, pero él es tutor y padre de todos los que hacemos canciones en español así de simple, como lo puede ser Joan Manuel Serrat, es uno de mis máximos ídolos junto con Serrat.

Su obra le ha valido premios y reconocimientos entre los que destacan 2 premios ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publihers).

¿Qué referencias tienes de The Markers?

Son unos tipazos, la gente de aquí, no me canso de decirlo, es un a gente muy cariñosa, muy receptiva, muy hospitalaria y muy musicales y por ende los músicos que me acompañarán son gente muy talentosa y yo voy a ser el más feliz arropados por estos grandes músicos.

¿Qué canciones interpretarás este viernes?

Interpretaré temas como “No Soy el Aire”, que es mi máximo referente como autor, así como otras como “Casi Perfecto”, que cantó Ana Cirré, “Minutos” que escribí para Ricardo Arjona quien por cierto es un buen amigo mío, y “De lo Bueno Poco”, que mi amigo Lazcano Malo volvió muy popular, entre otras.

Ricardo D. Pat