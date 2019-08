Migraña, dolor discapacitante; miles la sufren en Yucatán

Diversos factores pueden disparar un ataque de migraña, como el estrés, la deshidratación, ayunos prolongados, la ingesta excesiva de cafeína o su abstinencia, el tabaquismo, algunos alimentos y bebidas (alcohol, queso, cítricos, pizza, chocolate, etc.), así como alterar los horarios de sueño, cambios medioambientales y estacionales, la intensidad de la luz solar y alteraciones hormonales, entre otros coincidieron médicos asistentes al “Seminario: Avances Científicos Disruptivos contra la Migraña”, efectuado en Yucatán.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Cefaleas y Migraña Karina Vélez habló de la importancia de trabajar en estrategias que permitan incrementar el conocimiento sobre la migraña y su impacto en la vida diaria del paciente, así como hacer un llamado a acudir al médico para un diagnóstico profesional y recibir un tratamiento oportuno.

Frente a este panorama, especialistas que participaron en el “Seminario: Entendiendo la Migraña”, organizado por Novartis México en Yucatán, informaron que de acuerdo con la estadística en salud reportada por la organización internacional Health Data, la migraña se encuentra dentro del Top 10 de enfermedades que causan mayor discapacidad.

Este padecimiento no solo afecta al enfermo, sino también a su familia y la sociedad, pues constituye un problema de salud pública.

No obstante sus repercusiones, la migraña sigue sin contar con una causa específica sobre qué la origina y, por ende, no recibe un tratamiento específico porque los actuales fármacos no fueron concebidos para atender este padecimiento, por lo que presentan una baja eficacia y pueden provocar efectos secundarios adversos, advirtió la especialista.