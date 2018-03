Migración va por las “conejitas” a una fiesta en Mérida

La fiesta que se anunció a lo grande, resultó ser un fracaso las ‘conejitas’ eran edecanes yucatecas y migración llego por las modelos que fueran ilegales

Se informó que agentes del Instituto Nacional de Migración detuvieron a seis mujeres y un hombre que no contaban con permisos para trabajar en el estado. Las personas eran de diferentes nacionalidades y no contaban con documentos, así que fueron trasladados a la estación migratoria.

Te puede interesar

Una fiesta en la que los asistentes podrían convivir con las ´conejitas´ de PlayBoy se anunció con bombo y platillo en las redes sociales. La esperada fiesta fue ayer viernes 30 de junio en una hacienda ubicada en la ciudad de Mérida, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar los asistentes se quejaron porque el evento no fue para nada lo que prometían en su publicidad las 100 conejitas que anunciaron eran en su mayoría edecanes yucatecas y no famosas modelos. La verdadera sorpresa de la noche no fueron las chicas de PlayBoy, si no que quienes fueron a la fiesta tuvieron que pasar un momento incomodo cuando personal de migración arribo al lugar con agentes y camiones por si surgía alguna detención. Para poder salir del lugar de la fiesta tenían que presentar identificaciones oficiales y en el caso de las mujeres, edecanes y modelos de otra nacionalidad tenía que presentar documentos legales que permitan su estancia en el estado. Asistentes a la fiesta señalaron que alguna modelo o edecán entro en pánico y preocupación a ver a migración en el evento.