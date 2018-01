Microempresas de Yucatán no han cerrado por facturación electrónica

Microempresas de Yucatán

El número de contribuyentes registrado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se elevó en Yucatán de 989 mil a un millón 18 mil 748 pagadores de impuestos, de los cuales cien mil 300 están obligados a emitir facturas electrónicas. Esta cantidad incluye a personas físicas y morales, reveló el ingeniero Jesús Duarte Borquez, delegado del SAT en la entidad.

¿Cuáles son las dudas que manifiestan los contribuyentes que vienen a realizar algún trámite relacionado con la versión 3.3?

Más que nada con relación a la clasificación del producto porque entran por primera vez al catálogo y no saben cuál es el producto o servicio que deben elegir. Sin embargo, hemos avanzado en este aspecto para resolverlo con el modelo de consulta que les arroja la clave relacionada con su producto y de esta manera se acomoda dependiendo del giro comercial. Ttambién tenemos un chat en donde pueden realizar cualquier tipo de pregunta.

¿El evento del miércoles es abierto al público en general?

Sí, porque la intención es continuar apoyándolos en las dudas que tengan ahora que ya están trabajando con la nueva facturación 3.3 ya sea sobre la generación de la factura o incluso lo interesante de la jornada es que estarán los especialistas que diseñaron el sistema. Hay que aprovecharlo para despejar cualquier duda al respecto.

¿Las tiendas de la esquina o tendejones, como se les conoce, cómo deben facturar si el catálogo tiene 52 mil 800 productos o servicios?

En el caso de la tiendas tienen que elaborar una sola factura. Hay una clave especial para ellos, que es el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Solamente tienen que poner ventas y eso es todo.

¿Los propietarios de las tiendas que llevan su contabilidad en su libreta solo tienen que anotar sus ingresos?

Sí, porque ellos no tienen nada que ver con el catálogo; es un tratamiento especial porque además de no tener la tecnología muchos de ellos y nos referimos a las zonas rurales, sus ventas son al menudeo y por lo tanto no se puede catalogar la venta de un chicle, tres tomates, un litro de leche, una lata de frijoles, etcétera.

¿En el caso del pequeño comercio no tienen ninguna complicación?

No. Salvo en algún caso que les pidieran una factura desglosada, pero sería algo excepcional, porque ese tipo de consumo no es deducible de impuestos entonces no hace falta.

¿Cuál es el universo de contribuyentes en Yucatán?

Actualmente hay registrados un millón 18 mil 748 pagadores de impuestos.

¿Esto desmiente que la facturación electrónica pudiera generar el cierre de microempresas?

Sí, definitivamente porque anteriormente facturaban y no tenían problemas; hoy es exactamente lo mismo. Incluso más fácil, porque tenemos un servicio de facturación gratuita en el SAT y atendemos a cualquier persona.

¿Esa idea de que motivaría el cierre de pequeños negocios fue generada por falta de información?

Sí, son muy pocos los requisitos que cambiaron por lo tanto no hay diferencia, en lo absoluto.

¿Qué es el complemento de pago?

Cuando acuerdas con tu cliente que te va a pagar de manera diferida o en parcialidades. El complemento de pago diferido es cuando se establece una fecha posterior y se realiza el pago en una sola emisión. El pago en parcialidades es cuando se liquidará la deuda en más de un abono y de esta manera se evita que haya duplicidad de acumulación de facturas.

¿Cuándo un sólo pago recibido es para liquidar varias facturas, se tiene que emitir un Comprobante Fiscal Digital (CFDI) con complemento para recepción de pagos también por cada comprobante que se liquida?

No, se expedirá un sólo CFDI con complemento para recepción de pagos y en él se incluirán las referencias a todas las facturas que se liquidan. Para ello deberán incluir en el campo identificador del documento, cada uno de los folios (UUID) que identifican a cada una de las facturas.

¿Se puede cancelar un CFDI con complemento para recepción de pagos si la clave en el RFC del receptor no es correcta?

Sí, se puede cancelar siempre que se sustituya por otro con los datos correctos.

¿Qué plazo se tiene para emitir el CFDI con complemento para recepción de pagos?

A más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago. Dado que el dato es un insumo para la determinación del IVA, se consideró un plazo similar al establecido para la declaración de dicho impuesto.

¿Es obligatorio el CFDI con complemento para recepción de pagos?

Sí, es obligatorio. Cuando se emita un CFDI con complemento para recepción de pagos, en el campo Uso de CFDI se debe registrar la clave razón, de que el Uso del CFDI quedó registrado en la factura emitida por el monto total de la operación.