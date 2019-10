Micky Piña, un baterista yucateco de tiempo completo

Micky Piña quien está en la ciudad de Mérida recien desempacado de Cancún, dijo a La Verdad que está totalmente agradecido por las muestras de cariño que recibe por parte de los fans de los Green Grocers a través de las redes sociales. “Agradezco a toda la banda que me está siguiendo, la verdad me emociono cuando leo comentarios porque uno cuando está en el escenario la gente te conoce pero uno no conoce a todos, por lo general, a veces recibo saludos en la calle y no sé cómo explicar la emoción que siento cuando me mandan saludos o escuchar que me mencionan y que se acuerdan de una manera muy bonita de un servidor”, comentó.

Micky lleva muchos años dedicado totalmente a la música, participando en infinidad de grupos de gran calidad.

Micky participará en el concierto de reencuentro de los Green Grocers que se realizará en la ciudad de Mérida este sábado 19 de octubre en el Centro Cultural Dante. “Agradezco a todo mundo, a todos los involucrados esta oportunidad, vamos a ver que pasa más adelante, pero por lo pronto preparándonos y concentrados en lo que viene, porque estamos conscientes que esta es una gran responsabilidad, un gran compromiso y les aseguro que todo va a salir del fondo de nuestro corazón y que vamos a meterle todos los kilos, eso se los aseguro. Un abrazo a todos, saludos.

¿A qué edad te conectaste con la música?

Desde que tengo uso de razón, porque mi papá era músico, tecladista, y en la casa siempre se escuchaba mucha y muy buena música, grupos como Tierra, Viento y Fuego, mucho Jazz, Oscar Peterson, Manhattan Transfer, ese tipo de cosas.

¿En qué momento escuchaste rock?

A través de un programa que se llamaba “Alta Tensión” ahí conocí a Queen, “Somebody To Love” se convirtió en una de mis canciones preferidas, ahí fue donde empecé a prestarle atención a otro tipo de bandas, también me gustaban mucho los Doobie Brothers, pero con los Green Grocers fue donde me empecé a empapar de las diferentes bandas de rock.

¿En qué año y a qué comenzaste a tocar profesionalmente?

Toqué en muchas agrupaciones con Canito en bares, pero profesionalmente creo que fue con Marca Registrada, con Mike Vega, Canito, Miguel Pasos y un servidor, fue cuando empezaba el rock en español, allá fue donde comenzó el despegue.

Micky es un músico agradecido y reconoce las virtudes de los compañeros con los que ha participado en sus diferente bandas.

¿En cuales bandas has participado?

Infinitas, pero de las que guardo gratos recuerdos son Green Grocers, Pegazzo, Marca Registrada, Colt 45 con Luis Bojórquez y Andrés, un grupo que se llamó Águila o Sol que tuvo muchas alineaciones.

¿Qué recuerdas de tu paso por los Green Grocers?

Pasé a formar parte cuando Rubén González no pudo seguir y tuvo la gentileza de darme prestada su batería, recuerdo los veranos que estuvimos en Chelem, tocamos en Facultades, escuelas, nos llevábamos muy bien, convivíamos demasiado. Una anécdota muy chistosa fue cuando allá en Chelem pusimos una lata en el bar donde tocábamos supuestamente a beneficio de la iglesia y realmente era poder seguir comprando cervezas para seguir en la fiesta, jajaja.

¿Qué opinas de los otros integrantes de la banda?

Caray que te puedo decir, Rubén es un excelente baterista y gran persona, David y Canito mis hermanos son con los que yo toqué, al “Foco” lo admiraba por la velocidad con la que tocaba, gran amigo mío a pesar de los años que no nos hemos visto, alguna vez toqué algún palomazo con Goyo Brito en Sistema Dolby, igual un buen amigo. Agradezco el cariño y paciencia que me han tenido, todo lo bello y todo lo padre de mi vida que seguirá conmigo fue mi paso por este grupo.

Micky se declara listo para el gran reencuentro con los Green Grocers.

¿Qué significa para ti tocar en este reencuentro?

Es una alegría infinita tener la oportunidad de formar parte de este evento, es algo realmente increíble que lo hemos estado esperando, hemos trabajado mucho, nervios, la coordinación por la cuestión de que algunos están en Mérida, otros acá en Cancún, pues trabajando el línea, mandándonos mensajes, ensayando, corrigiendo, medio actualizando algunas cosas, recordando, pero repito, Green Grocers para mí es una banda que se va a ir conmigo el día que Dios quiera, siempre lo recordaré. Pero mi cariño total para toda la banda y a cada uno sus integrantes.

Ricardo D. Pat