Michelle Byrne: Debemos sumarnos para ayudar en Yucatán

De origen australiano, Michelle Byrne de Rodríguez se ha convertido, a lo largo de 32 años en tierras mexicanas, en una mujer con liderazgo y plenamente altruista, lo cual se refleja dentro de la Cruz Roja Mexicana .

¿Cómo fue su llegada a Yucatán?

Fue curioso porque llegué de turista y un ciclón obligó al barco a atracar en Progreso y aquí conocí al amor de mi vida, y elegí esta tierra como propia y no me arrepiento. Por eso en mis discursos siempre me refiero a México como “nuestra nación”. La belleza de aquí me sorprendió, pero las necesidades con las que me topé tocaron mi corazón. Creo que mis papás no lo superan, pero saben que soy feliz aquí.

¿Cómo inicia su servicio en la institución?

Comencé como voluntaria en la Cruz Roja de Yucatán hace 25 años, pues es una institución que cumplía el perfil en el cual quería ayudar y como enfermera de profesión me identifiqué, pero hace 14 años en un momento crítico me invitaron a ser la delegada y acepté sin dudarlo. Una vez me preguntaron cómo lo haría y por qué una extranjera en la Cruz Roja, a lo que respondí: ‘vamos a trabajar, conformaremos equipo de profesionales, lo lograremos; siempre hay que decir que sí, tomar retos, no hay que rendirse, y más con una institución como la Cruz Roja que no se limita, todos podemos somos hermanos y debemos sumarnos, no importa de qué país provengas’.

¿Cuál han sido el momento más difícil que ha vivido?

Cuando el huracán “Isidoro” impactó Yucatán, pues los que integrábamos en ese entonces la Cruz Roja también estábamos afectados, pero aun así se ayudó a los necesitados. Yo tenía problemas también, pero mi pasión por ayudar y compromiso con la gente era más grande.

Los reconocimientos

Es fundadora y presidenta del Patronato Peninsular Contra el Cáncer; ha sido reconocida con el “Corazón de Oro” por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias; su trabajo también ha sido aplaudido por el Club Internacional de Mujeres.