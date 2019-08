Mía Monforte deleitará a sus fans con temas de películas

La soprano Mía Monforte lleva años siendo una de las figuras estelares de la música en Yucatán, una artista muy versátil que lo mismo interpreta tanto arias de ópera como piezas clásicas, con un estilo con el que el público ya la identifica, pero también canta temas del Renacimiento, canciones napolitanas, cubanas, argentinas, de estilo pop e incluso la hemos escuchado interpretar una oración judía.

Todavía recordamos con agrado aquel espectáculo denominado “El Mundo conmigo”, realizado en el auditorio del Centro Cultural de Mérida Olimpo, con un repertorio que incluyó canciones de varias partes del mundo, donde Mía nos sorprendió tocando al piano y cantando, cuando usualmente sólo canta y otros músicos la acompañan.

Mía Monforte, una de las mejores intérpretes de Yucatán.

También recordamos su participación en el Otoño Cultural del 2016, con el espectáculo “Somewhere in Time”, en recital efectuado en el teatro José Peón Contreras, donde compartió una selección de emblemáticos temas del siglo XX en inglés, español, ruso, alemán, francés, portugués e italiano. Canciones como “Smile”, “Summertime”, “I wish you love” y “What are you doing the rest of your life?” pudimos disfrutar durante el concierto.

Ese tipo de retos, de decidir ser ella misma quien tocara el piano en aquella presentación es lo que la ha distinguido como una artista arrojada y capaz de tomar riesgos en su afán de compartir arte en cada presentación.

Mía Monforte se presentaré el viernes 30 de agosto en el Centro cultural Dante.

La diva comentó a La Verdad que toca el piano para ensayar los temas que interpreta en sus presentaciones, aunque normalmente es acompañada de otros músicos talentosos como el guitarrista Pedro Herrera, o el pianista Alberto Álvarez, pero en esta ocasión, en la que será su próxima presentación ha unido fuerzas con el maestro Emilio Rosado para presentar el espectáculo “De Película”, que tendrá verificativo el viernes 30 de agosto a las 21.00 horas en el Centro Cultural Dante.

Ricardo D. Pat