Mexicanto se presenta en Mérida en magno concierto gratuito

El Mérida Fest 2020 sigue adelante y ahora presentará a MexiCanto es un dueto mexicano fundado en 1985 e integrado por Sergio Felix y David Filio, el cual cobró vida a partir del trabajo colectivo musical de finales de los ochenta por parte de cantautores como: Sergio Félix, David Filio, Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, entre otros.

Por ello, este concierto reviste particular importancia, porque además de disfrutar del talento de dos figuras locales como lo son María Teresa y Eduardo, podremos ver en vivo y a todo color al dueto Mexicanto (Felix-Filio), que es considerado precursor de la moderna corriente de la trova mexicana.

Mexicanto, a lo largo del tiempo han existido diversas corrientes dentro del movimiento de la trova en México.

Interpretando destacadas canciones del folklore latinoamericano como: “Sólo le pido a Dios” de León Gieco, “Coincidir” del músico y poeta Alberto Escobar, “Una guitarra” del cantautor Gerardo Peña, así como “Me basta” de David Filio, Mexicanto, se posicionó rápidamente en el gusto de los amantes de la trova.

En 16 años de trayectoria nos entregaron muy buenos álbumes como lo son: “En Venta” (1987) “Castillo Blanco” (1988), “Si Llegas” (1990), “Seremos Escuchados” (1993), “En el Camino” (1995), “X Aniversario Vol. 1” (1996), “X Aniversario Vol. 2” (1996), “Felix-Filio” (1998) y “Dueto En Directo” (2000).

David Filio ha grabado 3 discos como solista. Sergio Felix por su parte ha producido discos de muchos artistas de diferentes géneros

Para tristeza de sus miles de seguidores, en el año 2001, Sergio Felix y David Filio se separaron después de 16 años de carrera musical, y cada uno realizó presentaciones como solistas; pero cinco años después, regresaron con una nueva producción discográfica: “Otra vez” (2006), la cual presentaron en el Lunario del Auditorio Nacional.

El catedrático español Luis Fernández Zaurín, dice en su libro La Biografía de la Trova, que la vieja trova yucateca tuvo influencia entre las corrientes de la antigua trova santiaguera en Cuba; y que en México, ha habido diferentes corrientes en el movimiento de la trova, así que en la visita de Mexicanto a Mérida podría ser calificada como un retorno al orígen de parte de sus influencias.

Actualmente, los integrantes de Mexicanto son co-presentadores del programa “El Tímpano” del canal 11 del Instituto Politécnico Nacional de México. Su última producción fue “Estás Aquí” (2015).

María Teresa Gómez es una fabulosa intérprete que lleva 30 años con una trayectoria llena de entrega, calidad y sentimiento, que incluso ha llevado su talento más allá de nuestras fronteras, como ocurrió el año pasado cuando viajó en abril a Argentina para compartir la obra de autores yucatecos, realizando además un emotivo homenaje a la gran Mercedes Sosa. “Me considero una gente que nací para eso, se me ha dado muy fácil, lo amo, también tengo una gran pasión, y desde niña he estado haciéndolo. Pienso que mi mayor escuela han sido todos estos escenarios que he pisado, he estado dedicada cien por ciento a esto”, asegura la bella cantante.

Eduardo Vázquez y María Teresa Gómez también estarán presentes en esta atractiva velada musical.

Por su parte Eduardo Vázquez se ha mantenido muy activo realizando exitosas presentaciones tanto en solitario como acompañado de talentosas intérpretes como Gina Osorno o la propia María Teresa Gómez, siempre contando con el cariño del público que acude en gran número a sus conciertos.

