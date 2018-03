Meridanos ganan batalla por tarifas de la CFE

Notifica diputado que pasará Mérida de la 1C a 1D en subsidios

EXHORTO POSITIVO

NO ES OFICIAL

Te puede interesar

Alrededor de cuatro meses de que se hiciera la petición de cambio de tarifa ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de que se realizarán las gestiones para la reasignación de la tarifa de consumo de energía, ayer fue notificado por el diputado Moisés Rodríguez Briceño, que la solicitud había procedido favorablemente y a partir de ahora losElsignifica que mientras en la tarifa 1C, en la que son subsidiados 800 kilovatios-hora (Kwh); en la 1D, los kilovatios- hora (Kwh) que se subsidian ascienden a 1000, por lo tanto hay un margen de 200 Kwh, para evitar que al rebasar los 800 en las localidades con más calor, CFE aplique el cobro por arriba del límite de consumo. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), aplica en todo el país una serie de tarifas diferentes, según las condiciones climáticas de cada región a usuarios que destinen la energía eléctrica para usoLa empresa productiva determina la tarifa aplicable a cada región del país, considerando la temperatura media mensual de dicha zona, de acuerdo a los reportes elaborados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).Sobre lael diputado impulsor de este cambio, Rodríguez Briceño recordó que había exhortado a la CFE y otras autoridades federales para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, realizaran lo pertinente para la reasignación de la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos y en este sentido se dejara de aplicar la tarifa 1C para aplicarse la tarifa 1D, la cual es más baja,Esta medida es una demanda ciudadana de hace muchos años debido a las altas temperaturas y fue parte del esfuerzo realizado a través de diversos exhortos a las autoridades, agregó. El legislador apunto que aun cuando esta medida solo se está haciendo en la capital del Estado, es decir,, espera pronto sea en toda la entidad como se solicitó en el exhorto que aprobó el Congreso en su momento, esto debido a las condiciones climatológicas en Yucatán, lo que se traduciría sin duda alguna en unde los yucatecos. El legislador recordó que mediante la documentación comprobatoria de lasque se han registrado en los últimos en Yucatán, espera que no solo los usuarios de Mérida disfruten del beneficio de haber pasado a una tarifa con más beneficios sino que muy pronto se autorice la tarifa 1D, para todo. Aunque la aplicación de la nueva tarifa será en forma inmediata, sugirió a la población mantener un consumo cauteloso, ya que apenas el 1 de octubre inicio la tarifa de invierno, la cual no tiene subsidio porque se supone que se registra menos consumo de energía al reducirse un descender un pocoPor separado al ser consultada al respecto la vocera de la región peninsular de la CFE Laura Estrada Loria, dijo no tener ninguna común oficial al respecto de la