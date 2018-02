Meridanos derrocharon amor en el Día de San Valentín

San Valentín en Mérida

Durante la jornada de ayer, miles de meridanos celebraron y festejaron el Día del Amor y la Amistad; acompañados de esposos (a), novios (a), amigos (a) y familiares se les pudo ver en restaurantes, cafés, en los parques y otros puntos románticos de la capital yucateca.

Pero a pesar de los regalos y detalles que se entregaron, entrevistados por Grupo Editorial La Verdad, resaltaron que lo importante de esta fecha es celebrar en convivencia y con seres queridos, sin importar el precio de obsequio.

Caminando con prisa por el Centro de Mérida, se encontraba Felipe Padrón, quien agarraba un oso de peluche, una flor y un globo: ‘Es un detallito que le voy a llevar a mi enamorada. Llevamos un mes a penas, pero llevo años conociéndola. Para mí San Valentín es una fecha de amor, es un día para pasarla con la persona que más quieres’.

Por su parte, Mercy Ruz y José Luis Sotelo se encontraban en la Plaza Grande sentados en las bancas románticamente. ‘Es un fecha muy especial que la pasó con mi novio, tenemos cinco años de estar juntos y nunca nos olvidamos de este día tan importante’, indicó Mercy. Por su parte, José Luis señaló: ‘para mí es algo lindo porque puedo demostrar el amor que le tengo a mi pareja. Y no solo la fecha de hoy, sino que hay que demostrarlo día a día, que nunca acabe el amor’.

Y con cincuenta años de casados, Don Cristóbal Cimá y Doña María Francisca Martínez coincidieron en que: ‘es un día muy bonito para convivir y llevarse con la familia, con la esposa, es un día muy bonito. Pero lo malo es que no hay para poder salir a un restaurante o para ir a pasear. Tenemos una pensión muy baja y pues con estar con el ser amado estamos contentos’.

Otra de las parejas de enamorados que se pudieron ver en la Plaza Grande es a Ángel Santos y Floricel García. ‘Es un día de afianzar el amor y la amistad, es como los cumpleaños que solo un día tenemos, y hoy es para dar amor y amistad. No significa que sea un solo día, sino debe ser todos los días; y no todo tiene que ser regalos, es más el amor y el tiempo que se dedican a las parejas lo que importa’, subrayó Ángel. ‘Considero que este tiempo es para amarse y demostrarse cariño, pero no solo entre las parejas; sino también es para aprovechar este día y dar amor a otras personas’, puntualizó Floricel.