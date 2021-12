Mérida ya no es la ciudad “de los 15 minutos” en movilidad

Debido a la desorganización e improvisación en el crecimiento de la mancha urbana, la capital yucateca dejó de ser “la ciudad de los 15 minutos” desde hace más de una década, señaló el analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida (OMSM), Eduardo Monsrreal Toraya.

“Definitivamente ese comentario de los 15 minutos ya es un hecho pasado desde hace bastante tiempo, principalmente y específicamente para las personas que residen en los fraccionamientos de las afueras de la ciudad”, expresó el especialista en entrevista con La Verdad Noticias.

Indicó que uno de los principales problemas, es la falta de regulación con la que se ha aprobado la construcción de distintos desarrollos inmobiliarios, que carecen de conectividad, sistemas de transporte público eficaces e infraestructura vial inadecuada, provocando que los habitantes de estos asentamientos sufran las consecuencias a mediano plazo.

Transporte público aumenta el tiempo

Los embotellamientos cada vez son más frecuentes, dentro y fuera del Periférico de Mérida

Monsreal Toraya dijo que incluso las personas que viven dentro del Periférico de Mérida, no gozan de la posibilidad de llegar de un “punto A” a un “punto B” en menos de 20 minutos, por la gran cantidad de automóviles que circulan en la actualidad por las calles y avenidas de la ciudad.

“Si no haces transbordos dentro de la ciudad, podrías hablar de traslados de 30 minutos, pero una vez que implique bajar de una unidad para subir a otra, esto se convierte en una hora, hora y media, en casos hasta dos horas”, expuso el diseñador del hábitat.

El analista del OMSM sostuvo que entre las fallas que ha presentado Mérida a lo largo de los años, fue permitir un crecimiento desmedido de la urbe, sin que se contemplaran subcentros urbanos, paralelos al centro de la capital del Estado.

El entrevistado explicó que este tipo de modelo en la planeación urbana, permitiría a quienes viven en “las otras ciudades” como Las Américas, Gran San Pedro Cholul y Los Héroes, encontrar centros de trabajo sin tener que trasladarse por horas.

De igual forma, refirió que el diseño vial de la ciudad se ha realizado de forma improvisada y sin una visión a largo plazo, lo cual ha provocado múltiples adecuaciones en intersecciones concurridas, con cambios abruptos que también generan accidentes vehiculares.

En este sentido, compartió que el Periférico de Mérida a lo largo de sus más de 40 años, ha enfrentado distintas adecuaciones y modificaciones, que lo han llevado a cambiar su carácter de autopista urbana a una avenida de alta velocidad, en la que se encuentran centros de trabajo, hospitales, oficinas gubernamentales, escuelas y comercios, que saturan el tránsito sobre la vía.

“Si lo vemos a una escala macro, tenemos decenas de accesos viales que se le requieren a las gasolineras, a las fábricas y a las bodegas que están instaladas a lo largo del Periférico, generando actualmente un exceso de entradas y salidas, que cambian de sentido conforme la marcha”, criticó.

Monsreal Toraya indicó que “hoy por hoy” Mérida carece de una red vial estratégica, con buena jerarquización, distribución y derechos de vía generosos destinados para la intermodalidad.

Para solucionar parte de la problemática que está afectando a los ciudadanos de Mérida, con el incremento en sus tiempos de traslado de un lugar a otro, el analista del Observatorio sugirió a las autoridades municipales y estatales involucradas en el desarrollo de la ciudad, a revisar y adaptar lo establecido en los manuales de diseño urbano, al contexto real de la ciudad.

Necesario PIMUS funcional

Periférico de Mérida ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su historia

El analista urbano abundó en que la ciudad necesita de un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) real, con metas a cumplir y plazos establecidos, para que no se quede solamente como un folleto de buenas intenciones.

“En tanto no tengamos un plan maestro en materia de equipamiento urbano, en materia de infraestructura en todos los sentidos, un PIMUS funcional, no vamos a hacer nada, vamos a seguir con obras aisladas, que son bien recibidas, pero no se genera la sinergia del todo, en lugar de la suma de las partes”, concluyó.

